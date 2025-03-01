Як зменшити вплив Росії в ООН. Український дипломат несподіване рішення

У разі виходу США з ООН, організація припинить своє існування, – посол України Володимир Єльченко

Організація обʼєднаних націй «паралізована» присутністю Росії. А припинити своє існування організація може у випадку, якщо з неї вийдуть Сполучені Штати Америки вийдуть з ООН. Про це в інтервʼю «Главкому» розповів експосол України у США Володимир Єльченко.

Дипломат заявив, що «дуже сильно хотів би» виходу США із ООН. Або ж, як інший варіант, різко скоротити внески до цієї організації, тому що США платять в її бюджет понад 30% з усіх внесків.

Єльченко переконаний, що ООН припинила би існувати в разі виходу США.



«А чому я на це дивлюсь позитивно? Тому що це дозволить вирішити питання, над яким я особисто і деякі мої колеги б'ються вже не перший рік. Стосується воно того, як витягнути Росію з ООН. Організація паралізована тим, що там у Радбезі сидить Росія з правом вето. Якщо американці вийдуть з ООН, то проблема сама собою вирішиться і я буду дуже щасливий і задоволений», – підсумував експосол України у США.

Нагадаємо, напередодні 24 лютого Генеральна асамблея ООН підтримала і український, і американський проєкти резолюцій щодо третьої річниці повномасштабного вторгнення Росії. Обидва документи містять заклик припинити війну в Україні, проте є й важливі відмінності. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на інформацію Міністерства закордонних справ України.

Українська версія закликає до деескалації, якнайшвидшого припинення бойових дій і засуджує участь військ КНДР, які воюють разом з Росією. Саму РФ в документі називають агресором та вимагають вивести російські війська з території України в межах її міжнародно визнаних кордонів.

Щодо американської версії за назвою «Шлях до миру», то у ній Росія не визнається агресором, у тексті навіть не згадується повномасштабне вторгнення РФ в Україну. Штати закликають до «швидкого припинення конфлікту та надалі до тривалого миру між Україною та Російською Федерацією».

Також десятки делегатів залишили засідання Ради ООН з прав людини під час виступу представника Росії, висловлюючи таким чином підтримку Україні.