Всесвітній день психічного здоров'я підлітків. Які свята відзначаємо 2 березня

Сьогодні не можна голосно сміятися – це наведе на оселю злидні

2 березня, Всесвітній день психічного здоров'я підлітків, Всесвітній день інформаційної архітектури, Міжнародний день порятунку котів. Віряни вшановують пам'ять єпископа Феодота Киринейського.

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Всесвітній день психічного здоров’я підлітків

2 березня кожного року відзначається Всесвітній день психічного здоров’я підлітків (World Teen Mental Wellness Day) – нова подія, яка з’явилась у 2020 році за ініціативи американського бренду молодіжного одягу Hollister. Компанія створила проєкт, котрий полягає в допомозі різноманітним організаціям, діяльність яких пов’язана з психічною рівновагою підлітків. Ініціатива була підтримана Міжнародною асоціацією із запобігання самогубствам (IASP) і підтримується багатьма організаціями та особистостями в усьому світі.

Цей день присвячений підвищенню обізнаності, зменшенню стигматизації та сприянню відкритим розмовам про ментальне здоровʼя молодих людей у всьому світі. На основі різних джерел у цій статті надається всебічний огляд Всесвітнього дня психічного здоров’я підлітків, включаючи способи підтримки підлітків, значення цього дня та факти про психічне здоров’я підлітків.

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Метою Всесвітнього дня психічного здоров’я підлітків є підвищення обізнаності тінейджерів щодо психічного добробуту та подолання невпевненості у собі за допомогою медитацій, танців, музики, спорту тощо. Ця подія заохочує підлітків спілкуватись між собою у соціальних мережах й демонструвати власний спосіб подолання психологічного дискомфорту.

Всесвітній день інформаційної архітектури

Всесвітній день інформаційної архітектури (World IA Day) з 2012 року відзначається у першу суботу березня . За підтримки Інституту інформаційної архітектури та засновника урочистості Річарда Вурмана подію святкують працівники цієї області щорічно. Інформаційна архітектура тісно пов’язана з ІТ. Це поняття означає графічну структуру даних, що ґрунтується на інформаційних технологіях.

Всесвітній день інформаційної архітектури – це один день на рік, коли спільнота збирається на глобальну конференцію, яку курують і організовують волонтери з усього світу, щоб провести і заохотити розмови про інформаційну архітектуру.

Міжнародний день порятунку котів

Міжнародний день порятунку котів – це день про підвищення обізнаності про переваги прихистку безпритульних кішок. Цей день відзначається щорічно 2 березня, щоб підкреслити важливість надання люблячих домів та господарів для нужденних котів і заохотити людей приймати котів замість того, щоб купувати їх у заводчиків чи зоомагазинів.

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Міжнародний день порятунку котів (International Rescue Cat Day) котів був заснований групою зоозахисних організацій, щоб вшанувати врятованих кішок і людей, які їх прийняли у свої сім’ї.

Яке сьогодні релігійне свято

2 березня за церковним календарем вшановується пам'ять єпископа Феодота Киринейського. Він жив в місті Кіпр в ті часи, коли імператором був жорстокий Лікіній. Феодот відкрито сповідував християнство і намагався навернути у віру якомога більше людей. Коли про це почув намісник Кіпру, то наказав відшукати святого. Феодот почув першим про наказ, а тому сам прийшов на суд і промовив: "Я той, кого ти шукаєш, з'явився, щоб проповідувати Христа Бога мого". Намісник довго бив святого, а потім повісив його на дереві і гострими інструментами стругав тіло. Через п'ять днів знову привели Феодота на тортури. Намісник був впевнений, що святий після такого точно відмовиться від своєї віри, але чоловік лише продовжував молитися Богу. Тоді поклали його на багаття, вбили в ступні цвяхи і змусили так йти. Та всі тортури він переносив з гідністю. Тоді імператором став Костянтин, який подарував всім мученикам волю. Феодоту зокрема. Прийшов він до Кирії, де служив єпископом і помер через два роки.

Що не можна робити цього дня

Погана прикмета – розпалити у будинку вогонь.

Не можна голосно сміятися – це наведе на оселю злидні.

Заборонено розважатися, влаштовувати застілля.

Народні прикмети і традиції

Північний і холодний вітер – до холодного, але сухого літа;

Південний і теплий вітер – літо буде теплим, але дощовим;

Заметіль – перша трава ще не скоро з'явиться;

Уранці сніжить – чекайте на великий урожай зернових.

Пам’ятні події 2 березня

1444 рік – Скандербег утворює Лезьку лігу для боротьби з турецькими завойовниками;

1767 рік – король Карл III виганяє єзуїтів з Іспанії;

1796 рік – французький генерал Наполеон Бонапарт стає головнокомандувачем так званої Італійською армією;

1807 рік – Томас Джефферсон підписує закон, що забороняє увезення рабів на територію США, підконтрольні їм порти й території;

1836 рік – у містечку Вашингтон-на-Бразосі на з'їзді американців Техасу проголошують незалежність цього штату від Мексики;

1918 рік – в УНР ухвалюють перший закон про громадянство України;

1923 рік – у США виходить друком перший номер журналу Time – 32-сторінкове видання було першим американським тижневиком новин;

1933 рік – прем'єра культового художнього фільму Меріана Купера «Кінг-Конг»;

1949 рік – закінчується перший безпосадковий політ на літаку навколо земної кулі, що тривав 94 години і був здійснений на літаку Lucky Lady II;

1956 рік – Франція і Марокко домовляються про припинення протекторату і незалежність африканської країни, яка стає незалежним султанатом на чолі з Мухаммедом V;

1962 рік – військовий переворот у Бірмі: владу беруть генерали на чолі з У Не Віном;

1972 рік – із мису Канаверал стартує космічний апарат «Піонер-10», що першим досягає третьої космічної швидкості та починає досліджувати Юпітер;

1983 рік – з'являються перші компакт-диски й CD-програвачі;

1993 рік – засновують Академію медичних наук України.

Іменини

День ангела сьогодні святкують Федот, Йосип, Микола, Арсеній.