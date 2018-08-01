Канада допомагала Росії будувати залізницю в обхід України - ЗМІ



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В компанії Bombardier підтвердили, що виграли тендер в уряду РФ на суму 8 млн доларів

Канадська компанія Bombardier допомогла Росії побудувати залізницю в обхід України. Її представник Олів'є Марсиль підтвердив, що Bombardier виграла тендер в уряду РФ на суму 8 млн доларів.

Про це повідомляє канадська газета The Globe and Mail.

За словами Марсиля, компанія не бачить жодних проблем у тому, що взяла участь у цьому будівництві. «Адже проект на 100 відсотків розташований на російській, а не спірній території України. До того ж дорога мала допомогти цивільній галузі - спростити доставку вантажів і пасажирів із Воронежа до Ростова», - заявив він, зазначивши, що антиросійських санкцій компанія в такий спосіб не порушила.

Однак канадське видання підкреслює, що Bombardier незадовго до виграного російського тендеру отримала значну підтримку безпосередньо з бюджету своєї країни, тому їй, ймовірно, варто було б утриматися від участі в тендері. Як аргумент наводяться слова глави лобістської організації «Конгрес українців Канади» Павла Грода, який наполягає, що компанія, яка фактично фінансується з податків і бюджету Канади, взяла участь у діяльності країни, яка «веде проти України агресивну війну».

«Явна участь компанії в будівництві залізниці суперечить заявленим канадським урядом зовнішньополітичним цілям щодо підтримки територіальної цілісності і суверенітету України перед обличчям російської агресії», - заявив Грод.

Як відомо, будівництво залізниці в обхід України почалося в 2015 році. Російська влада обіцяла запустити дорогу на повну потужність вже в 2016-му, проте пасажирські перевезення стартували в грудні 2017 року.

Раніше повідомлялося, що Європейський Союз застосував санкції щодо шести російських компаній через будівництво Керченського мосту з Росії до окупованого Кримського півострова.

Джерело: Цензор.НЕТ