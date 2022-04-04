Канада введе нові санкції проти соратників Путіна та Лукашенка

Канада оголосила, що введе додаткові санкції проти російського та білоруського режимів

Канада не відмовиться від притягнення до відповідальності Володимира Путіна та його помічників за їхні кричущі та незаконні дії

Канада анонсувала нові санкції проти ще 9 росіян та 9 білорусів, які є близькими соратниками лідерів російського та білоруського режимів Володимира Путіна та Олександра Лукашенка. Про це йдеться в заяві канадського МЗС.

Міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі сьогодні оголосила, що Канада має намір запровадити нові санкції відповідно до Регламенту про спеціальні економічні заходи (Росія) та Регламенту про спеціальні економічні заходи (Білорусь) у відповідь на незаконне та невиправдане вторгнення російського режиму в Україну та його підтримка білоруським режимом.

«Заходи, які були прийняті, передбачають обмеження щодо дев'яти росіян та дев'яти білорусів за сприяння та допущення порушень українського суверенітету, територіальної цілісності та незалежності. Ці люди є наближеними керівників Росії та Білорусі», – йдеться у заяві.

У повідомленні не вказуються прізвища людей, які потрапляють під санкції.

В уряді також заявили, що Канада не відмовиться від притягнення до відповідальності Володимира Путіна та його помічників за їхні кричущі та незаконні дії.

«Те, що світ побачив у ці вихідні в Бучі, викликає огиду. Канада не стоятиме осторонь, поки тривають безглузді вбивства безневинних мирних жителів російськими військами в Україні. Ми не пошкодуємо зусиль для того, щоб порушення міжнародного права в Україні розслідувалися, а винні притягувалися до відповідальності», – наголошується у заяві.

У заяві наголошується, що Канада продовжить підтримувати Україну та її народ.

Нагадаємо, напередодні президент України сказав, що воєнні злочини російських військових в Україні мають стати останнім проявом цього зла на землі – Зеленський.

До слова, Зеленський кличе Меркель і Саркозі у Бучу подивитися, до чого призводять поступки Росії (відео).

Як відомо, Арестович розповів про безчинства окупантів на Київщині: ґвалтували та палили жінок.

Також слідчі вивезли з Київщини 410 тіл вбитих мирних мешканців.

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