Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Пішов на фронт у 18 років. Згадаймо ветерана Валентина Климчука

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Пішов на фронт у 18 років. Згадаймо ветерана Валентина Климчука
У складі 59-ї омбр Валентин Климчук пройшов три ротації в районі бойових дій: демобілізувався у 2017-му
фото з відкритих джерел

Хлопець займався підприємницькою діяльністю у сфері агробізнесу

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Валентина Климчука.

Старший солдат Валентин Климчук, позивний Руна, загинув 12 липня 2022 року в бою з окупантами біля села Любомирівка Миколаївської області під час штурму ворожих позицій. Військовий особисто здійснив підрив двох ворожих бліндажів і захопив бойові документи противника. Коли закінчилися боєприпаси, він знайшов ворожий кулемет і прикрив відхід своєї розвідгрупи, проте отримав смертельне кульове поранення. Захиснику назавжди 26.

Попри молодий вік Валентин мав бойовий досвід
Попри молодий вік Валентин мав бойовий досвід
фото з відкритих джерел

Валентин народився і жив у селі Стадниця Вінницької області. Навчався у сільській школі та Вінницькому вищому художньому професійно-технічному училищі, де здобув фах електрогазозварника.

Коли почалася російсько-українська війна 2014-го, юнакові виповнилося 18 років. Хлопець без роздумів поїхав на фронт. До 2017 року брав участь в АТО на Донбасі. Звільнився та повернувся додому. Військовий розповідав, що одразу йому було дуже важко адаптуватися до цивільного життя.

«Стосунки, до яких звикає солдат на війні та які вибудовуються у військовому колективі, суттєво різняться від стосунків, які є в цивільному просторі. Дуже важко звикнути до того, що навколо тебе не побратими, що не потрібно всім довіряти та дружньо всіх сприймати», – ділився ветеран.

Валентин працював на заводі та за кордоном. Врешті вирішив займатися підприємницькою діяльністю у сфері агробізнесу. Закінчив навчальну програму для ветеранів «Україна-Норвегія» та почав вирощувати овочі в теплицях.

Хлопець мріяв відкрити власну справу – вирощувати в рідній Стадниці на Вінниччині багаторічну мікрозелень. На той час він мав багато різноманітних ідей, пов’язаних з агробізнесом, складав бізнес-плани, уже побудував теплицю, пройшов навчання, шукав інвестиції…

У 2022 році Валентин закінчив Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, отримав фах вчителя фізкультури. Дуже добре знав історію, був націоналістом. Захоплювався спортом і книгами. Був у постійному розвитку, шукав можливості та себе. Надихав інших людей на навчання і досягнення цілей. Міг спілкуватися на будь-яку тему.

«Востаннє ми спілкувались телефоном, я вітав Валентина з отриманням диплома вчителя фізкультури Вінницького педагогічного університету. Ми ще тоді пожартували, що він може займатись різними видами діяльності, наприклад, розробляти на городі комплекс реабілітаційних фізичних вправ, – зауважив директор міжнародного центру «Україна-Норвегія» Юрій Бурєнніков. – На що Валентин відповів: «Тільки переможемо, одразу повертаюсь до роботи й будемо годувати людей».

Валентин героїчно загинув від кулі снайпера
Валентин героїчно загинув від кулі снайпера
фото з відкритих джерел

З початком повномасштабного вторгнення Валентин знову взяв до рук зброю, щоб боронити рідну країну. Воював у лавах рідної 59-ої окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка. Обіймав посаду кулеметника і сміливо виконував бойові завдання.

«Валік був найкращим – світлим, веселим, мав безліч знайомих, товаришів. Його любили. Мав багато планів на життя і запланованих змін у цій Країні. Найвища цінність була для нього – вільна Україна. За що він і загинув», – розповіла його подруга Алла Мизенко.

8 липня 2023 року старшому солдату Климчуку посмертно присвоєно звання Героя України з удостоєнням ордена «Золота Зірка».

Поховали воїна у рідному селі.

У Валентина залишилися батьки, брат, рідні, друзі та побратими.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув в боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

Читайте також: Загинув в бою за Україну в день народження матері. Згадаймо Вадима Блищика
Теги: пам'ять смерть військові Вінниччина

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Денис пройшов навчання у Великій Британії
Здав сесію на 2-му курсі й пішов на фронт. Хвилина мовчання: згадаймо 19-річного Дениса Поліщука
22 серпня, 09:00
Богдан, попри свій молодий вік, мав мудрий розум, був відважним, відстоював свої принципи, любив Україну і за неї віддав життя,
Хвилина мовчання: згадаймо Богдана Хомовського, який загинув під час теракту в Оленівці
27 серпня, 09:00
Олександр захоплювався карате, програмуванням і автівками
Розстріляли під час евакуації. Хвилина мовчання: згадаймо 13-річного Олександра Шпилевського
5 вересня, 09:00
Віталій був мінометником
Загинув напередодні Дня народження. Хвилина мовчання: згадаймо Віталія Потарася
7 вересня, 09:00
Микита місяць не дожив до свого першого ювілею
Спав у ліжечку, коли ворожа ракета влучила в будинок. Згадаймо 9-річного Микиту Левченка
9 вересня, 09:00
З початком повномасштабного вторгнення Віталій брав участь у боях під Києвом, опісля – на Луганщині
Двічі воював за незалежність України. Згадаймо журналіста, майданівця та Героя Віталія Дереха
10 вересня, 09:00
Максим був наймолодшим студентом муніципального оркестру, а у військовій частині – наймолодшим солдатом
Пішов на фронт у 18 років. Згадаймо музиканта Максима Краснокутського
12 вересня, 09:00
Сімонова довела, що справжніми українцями не народжуються, а стають
Зреклася громадянства Росії й стала на захист України. Згадаймо Ольгу Сімонову
16 вересня, 09:00
Славко родом з Краматорська на Донеччині
Хотів попередити літніх сусідів про тривогу. Згадаймо 14-річного В'ячеслава Ялишева
17 вересня, 09:00

Суспільство

Більше за весь ЄС: скільки Україна щомісяця платить за Starlink
Більше за весь ЄС: скільки Україна щомісяця платить за Starlink
Пішов на фронт у 18 років. Згадаймо ветерана Валентина Климчука
Пішов на фронт у 18 років. Згадаймо ветерана Валентина Климчука
Міносвіти пропонує закрити частину коледжів та університетів в Україні
Міносвіти пропонує закрити частину коледжів та університетів в Україні
Сонячно, проте місцями грози: прогноз погоди на 21 вересня
Сонячно, проте місцями грози: прогноз погоди на 21 вересня
21 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
21 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
«Укрзалізниця» запроваджує зміни при замовленні квитків
«Укрзалізниця» запроваджує зміни при замовленні квитків

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
64K
Франція терміново відправляє війська на кордон із Італією: причина
27K
У Києві прогриміли вибухи: працює ППО
19K
Контрнаступ: провал чи успіх?
8003
Вибухи гримлять на Хмельниччині
7982
Шойгу приїхав до Ірану: розвідка розкрила мету
7254
Канада взялась регулювати основну проблему біженців

Новини

Масштабна повітряна тривога тривала через ракетну небезпеку
Сьогодні, 08:05
На Донеччині гаряче у двох районах – Генштаб
Сьогодні, 07:35
Понад два десятки «Шахедів»: Генштаб повідомив деталі нічної атаки
Вчора, 07:23
Хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 20 вересня
Вчора, 04:55
Масштабна повітряна тривога тривала понад годину
Вчора, 04:05
Вибухи в Україні, візит Зеленського до США: головне за ніч
19 вересня, 07:00

Прес-релізи

Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
5 вересня, 13:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту