Вулиця Конєва в чеській столиці з'явилася у 1947 році

У Празі перейменували вулицю, названу на честь радянського маршала Конєва – з 1 жовтня вона зветься на честь першого мера міського округу Жижків Карела Хартіга, повідомляє denikn. cz.

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Перейменування вулиці було схвалено депутатами міськради наприкінці червня. Заміна табличок розпочнеться 2 жовтня.

П'ять тисяч громадян, які проживають на вулиці, мають обміняти свої документи протягом півроку.

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Вулиця Конєва в чеській столиці з'явилася у 1947 році.

У травні 2022 року маршала Радянського Союзу Івана Конєва позбавили статусу почесного громадянина Праги.

У квітні 2020 року пам'ятник Конєву, встановлений на площі Інтербригади, було демонтовано.

Маршал брав участь у придушенні угорського антикомуністичного повстання у 1956 році. Саме за діяльність Конєва у повоєнний період у 2020 році влада Праги демонтувала його пам'ятник. Тоді в РФ завели через це кримінальну справу за «плюндрування пам'ятників військові слави Росії».

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Нагадаємо, що загалом у Києві вже перейменували 316 міських об’єктів.