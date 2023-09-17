Десантувалися з вертольотів та стріляли: у Росії озброєні люди захопили нафтове родовище

Людей зі зброєю називають як представниками приватних охоронних фірм, так і бійцями підрозділу СОБР, що входить до складу Росгвардії

Людей у цивільному вивели із бараків, вишикували біля стіни з піднятими руками

В Іркутській області РФ два десятки озброєних людей у камуфляжній формі висадилися з гелікоптерів на територію містечка нафтовиків компанії «Дулісьма». Відповідне відео публікують у Telegram-каналах.

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Як видно на кадрах, людей у цивільному вивели із бараків, вишикували біля стіни з піднятими руками, декого змусили лягти лицем до землі.

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Під час нальоту лунали постріли вгору та лайка. Проте працівники «Дулісьми» бійців особливо не цікавили. Як стверджують у компанії, чоловіки захопили її документацію та, за фактом, тепер контролюють кілька паливно-енергетичних об'єктів.

Інцидент пояснюють «зміною контролю» над активом, що належить заарештованому екс-власнику російського банку «Югра» Олексію Хотіну. Його звинувачують у розкраданні коштів, оскільки 98% (близько 240 млрд руб) всіх кредитів, виданих банком, направлялися на фінансування бізнесу його власника у сфері нерухомості та нафтовидобутку. Від квітня 2019 року Хотін перебуває під домашнім арештом.

Людей зі зброєю називають як представниками приватних охоронних фірм, так і бійцями підрозділу СОБР, що входить до складу Росгвардії.

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Однак у російському МВС у коментарі Telegram-каналу «Подъем» повідомили, що знають про те, що відбувається у нафтовому містечку, але їхні співробітники у подіях не беруть участі. «Не наше відомство займалося рейдом», – сказали там.

Раніше росіяни заявили про нову атаку на військовий аеродром «Шайковка» у Калузькій області і традиційно звинуватили Україну.