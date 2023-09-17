Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Десантувалися з вертольотів та стріляли: у Росії озброєні люди захопили нафтове родовище

Надія Карбунар
glavcom.ua
Десантувалися з вертольотів та стріляли: у Росії озброєні люди захопили нафтове родовище
Людей зі зброєю називають як представниками приватних охоронних фірм, так і бійцями підрозділу СОБР, що входить до складу Росгвардії
фото: скріншот із відео

Людей у цивільному вивели із бараків, вишикували біля стіни з піднятими руками

В Іркутській області РФ два десятки озброєних людей у камуфляжній формі висадилися з гелікоптерів на територію містечка нафтовиків компанії «Дулісьма». Відповідне відео публікують у Telegram-каналах.

Як видно на кадрах, людей у цивільному вивели із бараків, вишикували біля стіни з піднятими руками, декого змусили лягти лицем до землі.

Під час нальоту лунали постріли вгору та лайка. Проте працівники «Дулісьми» бійців особливо не цікавили. Як стверджують у компанії, чоловіки захопили її документацію та, за фактом, тепер контролюють кілька паливно-енергетичних об'єктів.

Інцидент пояснюють «зміною контролю» над активом, що належить заарештованому екс-власнику російського банку «Югра» Олексію Хотіну. Його звинувачують у розкраданні коштів, оскільки 98% (близько 240 млрд руб) всіх кредитів, виданих банком, направлялися на фінансування бізнесу його власника у сфері нерухомості та нафтовидобутку. Від квітня 2019 року Хотін перебуває під домашнім арештом.

Людей зі зброєю називають як представниками приватних охоронних фірм, так і бійцями підрозділу СОБР, що входить до складу Росгвардії.

Однак у російському МВС у коментарі Telegram-каналу «Подъем» повідомили, що знають про те, що відбувається у нафтовому містечку, але їхні співробітники у подіях не беруть участі. «Не наше відомство займалося рейдом», – сказали там.

Раніше росіяни заявили про нову атаку на військовий аеродром «Шайковка» у Калузькій області і традиційно звинуватили Україну.

Теги: нафта росія фінансування відео

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Нафтогаз» хоче викупити у приватних компаній весь їх річний видобуток
Найближчим часом «Нафтогаз» перевиконає план накопичення газу до зими – заява компанії
15 вересня, 12:02
«Нафтогаз України» виконав взяті зобов’язання, перезапустивши повноцінну роботу Української енергетичної біржі
«Нафтогаз» перезавантажив український ринок газу – Чернишов
14 вересня, 14:51
Безпілотник атакував Орловську область РФ: загорілась нафтобаза
Безпілотник атакував Орловську область РФ: загорілась нафтобаза
Сьогодні, 05:20

Соціум

Бойова машина НАТО попала в аварію в Румунії
Бойова машина НАТО попала в аварію в Румунії
Десантувалися з вертольотів та стріляли: у Росії озброєні люди захопили нафтове родовище
Десантувалися з вертольотів та стріляли: у Росії озброєні люди захопили нафтове родовище
Росія вкрала популярний український серіал «Спіймати Кайдаша»
Росія вкрала популярний український серіал «Спіймати Кайдаша»
Росіяни заявили про нову атаку на стратегічний аеродром «Шайковка»
Росіяни заявили про нову атаку на стратегічний аеродром «Шайковка»
Росія створила нову ПВК замість «Вагнера»: хто її очолить
Росія створила нову ПВК замість «Вагнера»: хто її очолить
Кім Чен Ин провів зустріч з Шойгу: про що домовилися
Кім Чен Ин провів зустріч з Шойгу: про що домовилися

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
21K
«Їдять тортики», «б'ються зонтиками» і «не носять газет». На що скаржаться клієнти «Укрпошти»
20K
17 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
12K
Фото з Умані, яке «паралізує» Путіна
11K
Масштабна повітряна тривога тривала понад дві години
7802
У Харкові пролунали вибухи
5921
Посланець Папи Римського після візиту до Китаю взявся вихваляти Лаврова

Новини

Масштабна повітряна тривога тривала понад дві години
Сьогодні, 06:52
Тепло, але місцями дощитиме: прогноз погоди на 17 вересня
Сьогодні, 05:50
17 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:32
Радник прем‘єр-міністра оцінив стан підготовки обленерго до зими
Вчора, 11:05
ЗСУ просуваються на двох напрямках: Генштаб назвав райони, де є успіх
Вчора, 07:35
В Україні стане прохолодніше: прогноз погоди на 16 вересня
Вчора, 05:22

Прес-релізи

Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
Асоціація міст України та Рух «Чесно» проведуть всеукраїнський марафон «Україна проти 5655»
5 вересня, 13:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту