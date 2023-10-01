Велика Британія вперше направить своїх військових до України

Міністр оборони Великої Британії провів переговори з керівництвом армії про перенесення навчання українських військових в Україну

Британські військові вперше прибудуть до України, щоб навчати українських військових. Про це розповів новий міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс в інтерв’ю The Telegraph.

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У рамках британсько-керованої операції «Interflex» вже понад 20 тис. новобранців зі Збройних Сил України отримали навчання в Великій Британії з початку 2022 року. Але члени НАТО, включаючи Велику Британію, уникають офіційного розміщення військового контингенту в Україні через ризик залучення заходу персоналу у бойові дії з Росією.

Проте Грант Шаппс заявив, що нещодавно провів переговори з керівництвом армії про перенесення офіційної програми з навчання українських військових під керівництвом Великої Британії безпосередньо в Україну.

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«Я вважаю, що зараз є можливість принести більше речей в Україну – не лише навчання, ми також бачимо, як BAE розпочинає там виробництво. Мені дуже хочеться, щоб інші британські компанії також робили свій внесок. Тож, я думаю, що ми зробимо крок до навчання та виробництва в Україні», – розповів Шаппс.

Міністр оборони Великої Британії також розповів, що він розмовляв з президентом Володимиром Зеленським про те, як Військово-морські сили Великої Британії можуть допомогти в захисті суден від атак Росії в Чорному морі.

«Важливо, щоб ми не дозволили за замовчуванням встановити, що якимось чином міжнародне судноплавство в цих водах заборонено. Я думаю, що є багато місць, де Велика Британія може надавати консультації. Я обговорював це з президентом Зеленським та іншими цього тижня», – зазначив Грант Шаппс.

Нагадаємо, 28 вересня міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс приїхав до України з першим візитом на новій посаді. Він зустрівся з президентом Володимиром Зеленським.