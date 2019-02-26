Канал СТБ пояснив, як скандальна Maruv потрапила на відбір до Євробачення



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Maruv заявила, що вона «музикант, а не бита на політичній арені»

Телеканал СТБ підкреслює, що у правилах проведення Нацвідбору немає жодного пункту щодо громадянської позиції учасника відбору, його гастролей у РФ, професійних або родинних зв'язків

Телеканал СТБ, який проводить Нацвідбір згідно з правилами, затвердженими Національною суспільною телерадіокомпанією України (НСТУ), пояснив, як скандальна співачка Maruv потрапила на відбір до Євробачення.

«Цього року ми отримали 860 пісень. З них був сформований пріоритетний список, з якого і були обрані 16 півфіналістів. Коли напередодні жеребкування з’ясувалося, що Tayanna відмовляється від участі у відборі, нам довелося терміново узгоджувати заміну. Кандидатуру Maruv напередодні жеребкування також погодив представник НСТУ», − йдеться у повідомленні СТБ.

Телеканал СТБ підкреслює, що у правилах проведення Національного відбору на Євробачення немає жодного пункту щодо громадянської позиції учасника відбору, його гастролей у РФ, професійних або родинних зв'язків.

«За чотири роки необхідність внесення такого пункту не ставилася. Цьогорічні обговорення наглядно демонструють, що у нас є серйозний запит щодо того, який артист може чи не може представляти Україну на міжнародному конкурсі Євробачення. Так, цей момент потребує врегулювання, аби не допустити подібних дискусій під час майбутніх нацвідборів. При цьому одразу виникають три запитання: 1) якою має бути процедура перевірки артистів та їхніх родин на громадянську позицію, графік гастролей, приватні концерти, співпрацю з російськими музикантами тощо; 2) чи відповідає вона демократичним підходам, прийнятним для цивілізованого суспільства; 3) хто це буде робити? Адже задача телеканалу – виробництво і трансляція, а перевіряти мають інші служби», - зазначає СТБ.

На питання журналістів, навіщо у фіналі телеканал СТБ влаштував артистам перевірку на патріотизм (це ж конкурс пісні, і це некоректно), на каналі відповіли, що протягом чотирьох років, як СТБ проводить Національний відбір на Євробачення, команда СТБ отримує прямо протилежні коментарі на одну й ту саму ситуацію.

«Не задаєш якесь питання – «чому ви не спитали?», задаєш – «нащо ви таке питаєте?». Ті, хто дивляться Національний відбір з 2016 року (коли його почав виробляти СТБ), знають, що на цій сцені учасникам ставлять всі питання, які хвилюють українську аудиторію. Навіть найгостріші і незручні. Саме за чесність ці чотири роки глядачі і поважають Нацвідбір. Обираючи свого представника, ми не маємо права закривати очі на гучні обговорення у соціальних мережах та заяви самих артистів. Мова не про перевірку на патріотизм, а про реакцію на запит громадськості. Цього року перед фіналом він був саме таким. Так, це болючі питання, але їх потрібно було озвучити, аби надати кожному артисту можливість висловитись перед глядачем. Проте, як бачимо, отримавши всю інформацію із перших вуст та відповіді на усі гострі запитання, глядачі все одно проголосували саме за ту учасницю, чий виступ їм сподобався найбільше», - пояснили на СТБ.

Телеканал СТБ підкреслив, що голосування було чесним: «Всі чотири роки за чесністю голосування у Національному відборі слідкує незалежна аудиторська компанія PWC, представника якого всі бачили на сцені у фіналі».

Нагадаємо, 23 лютого в українському національному відборі на «Євробачення-2019» перемогла співачка Maruv. За підсумками фіналу вона здобула 11 балів із 12 можливих. Члени журі поставили співачці п’ять балів, за результатами глядацьких голосувань Maruv отримала максимум - шість балів.

25 лютого суспільний мовник (ПАТ «Національна суспільна телерадіокомпанія України») повідомив, що не дійшов згоди щодо участі в пісенному конкурсі Євробачення-2019 із співачкою Maruv через низку причин.

Співачка Maruv заявила, що вона «музикант, а не бита на політичній арені», і тому не поїде на конкурс в Тель-Авів.

Довідка: Чотири роки телеканал СТБ проводить Нацвідбір згідно з правилами, затвердженими Національною суспільною телерадіокомпанією України. СТБ проводить відбір та його трансляцію за власний кошт. Три роки СТБ надавав підтримку переможцю Національного відбору. Ця підтримка, в тому числі, включала підготовку номеру та інше супроводження під час поїздки та його участі у конкурсі.