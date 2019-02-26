Кириленко розповів, як Росія може використати Maruv для пропаганди



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співаки чи співачки - це публічні люди, яких завжди у російських пропагандистів, які в стані війни проти України, є спокуса і завдання використати в інтересах Росії

Віце-прем’єр-міністр України В'ячеслав Кириленко заявив, що співачка Maruv - це публічна особа, яку у російських пропагандистів буде спокуса і завдання використати в інтересах Росії проти України.

Про це він заявив у ток-шоу «Ехо України» на «Прямому».

«Ці питання мають різний сенс взагалі. Оскільки то звичайні люди, які з якихось своїх побутових причин перетинають українсько-російський кордон. І то ця трудова міграція останніми роками має вектор, який переміщується на західний кордон: Польща, Чехія, Словаччина, Німеччина… І будівельники, здебільшого якщо їдуть, то їдуть за західний кордон», - сказав Кириленко.

За його словами, співаки чи співачки - це публічні люди, яких завжди у російських пропагандистів, які в стані війни проти України, є спокуса і завдання використати в інтересах Росії проти України.

«Так бувало вже багато разів. Так уже трапилося та могло трапитися і з продовженням у випадку національного відбору «Євробачення-2019«. Дивіться, в суботу відбувся цей фінал. І вже всю неділю і весь понеділок без перестану всі ці «кремлеботи«, путінські «тролі« у всіх соціальних мережах розповідають, яка неперевершена одна виконавиця і як всі неправі ті, хто перешкоджають її виступу на «Євробаченні«, - розповів Кириленко.

Він додав, що зараз всі ці генерали російського шоу-бізнесу, який повністю під кремлівським контролем, бо він інакше там існувати не може, і Кіркоров, і Пригожин, і багато-багато інших прямо почали розказувати, кого Україна повинна послати на «Євробачення«.

«Бо вона (Maruv - ред.) їм підходить, бо потім вони будуть використовувати її можливі слова про мир не як слова про мир як такий, а слова в російському розумінні цього слова: що про анексію забудьте, «кримнаш» навіки, забудьте, на Донбасі нібито громадянська війна і «ихтамнет» – і ось вам підтвердження… Ось яка дружба між виконавцями, ось вони гастролюють в Росії, і ніяких питань. Хтось на бої боксерські їздить в Росію – ніяких питань», - сказав Кириленко.

Він зазначив, що це все мрія російської пропаганди – показати, що анексію Криму і агресію Росії на Донбасі вигадала київська хунта, а ніяких 10 тисяч вбитих нема.

«А якщо їх хтось і вбив, то це точно не росіяни, і це вони самі себе вбили. Тобто це питання набагато глибше, ніж, як ви кажете, «виляння попою», - завершив Кириленко.

Нагадаємо, 23 лютого в українському національному відборі на «Євробачення-2019» перемогла співачка Maruv. За підсумками фіналу вона здобула 11 балів із 12 можливих. Члени журі поставили співачці п’ять балів, за результатами глядацьких голосувань Maruv отримала максимум - шість балів.

25 лютого суспільний мовник (ПАТ «Національна суспільна телерадіокомпанія України») повідомив, що не дійшов згоди щодо участі в пісенному конкурсі Євробачення-2019 із співачкою Maruv через низку причин.

Співачка Maruv заявила, що вона «музикант, а не бита на політичній арені», і тому не поїде на конкурс в Тель-Авів.