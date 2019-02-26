В уряді ініціюють зміну правил відбору на Євробачення



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За представника на Євробаченні відповідає Суспільне телебачення

У правилах відбору представника від України на пісенний конкурс «Євробачення» потрібно внести зміни, щоб уникнути скандальної ситуації, яка виникла цього року з переможницею співачкою Maruv.

Про це заявив віце-прем’єр-міністр України з гуманітарний питань В’ячеслав Кириленко, – передає «Прямий».

«Треба, по-перше, робити зміни у самих правилах відбору. Такі зміни, які передбачають обмеження для тих виконавців, які гастролюють на території держави-агресора. Це навіть не в законі, а в правилах відбору. Оскільки «Євробаченням» в Україні займається суспільний мовник. Бо саме «Суспільне телебачення» є членом Європейської мовної спілки, а Європейська мовна спілка проводить цей конкурс. І от вони самі визначають правила відбору. Можуть взагалі без жодних публічних конкурсів просто призначити, можуть провести якийсь вузький експертний конкурс, а можуть із залученням експертів і також широкого голосування. Як вони будуть обирати надалі – це їхня прерогатива, виняткове повноваження», – зазначив чиновник.

За його словами, необхідно чітко передбачити у правилах проведення відбору, що артисти, які гастролюють чи гастролювали на території держави-агресора не мають права брати участь у відборі до міжнародного пісенного конкурсу «Євробачення» від України.

«Це ж не якийсь конкурс, де просто учасник чи учасниця беруть участь зі своєю композицією. А це конкурс, який передбачає представника країни, тобто України. І, по суті, такий представник зразу потрапляє під пильний прес уваги з різних боків, він також є і культурним представником, представником нашої культури. Він повинен володіти величезною кількістю питань, він повинен відповідати високому статусу представника країни, а не лише самого себе. І тому виник цей конфлікт навколо цьогорічного відбору», – додав Кириленко.

Нагадаємо, 23 лютого в українському національному відборі на «Євробачення-2019» перемогла співачка Maruv. За підсумками фіналу вона здобула 11 балів із 12 можливих. Члени журі поставили співачці п’ять балів, за результатами глядацьких голосувань Maruv отримала максимум - шість балів.



25 лютого суспільний мовник (ПАТ «Національна суспільна телерадіокомпанія України») повідомив, що не дійшов згоди щодо участі в пісенному конкурсі Євробачення-2019 із співачкою Maruv через низку причин.



Співачка Maruv заявила, що вона «музикант, а не бита на політичній арені», і тому не поїде на конкурс в Тель-Авів.