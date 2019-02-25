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    В уряді відреагували на недопуск Maruv на «Євробачення»

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    Віце-прем&rsquo;єр, міністр культури В&rsquo;ячеслав Кириленко - В уряді відреагували на недопуск Maruv на «Євробачення»
    Віце-прем’єр, міністр культури В’ячеслав Кириленко

    Кириленко назвав виваженим рішення Суспільного ТБ щодо «Євробачення»

    В уряді України підтримали рішення Національної суспільної телекомпанії України відмовитися від підписання з командою співачки Maruv угоди про участь у пісенному конкурсі «Євробачення-2019».

    Про це написав у мережі Twitter віце-прем’єр, міністр культури В’ячеслав Кириленко.

    «Виважене рішення Суспільного ТБ щодо «Євробачення». Українське. Не «гібридне». Ті, хто гастролює у державі-агресорі, не повинні представляти Україну. У цьому суть позиції. Вітаю всіх, хто її дотримується. Ми переможемо. Слава Україні!» – написав Кириленко.

    Нагадаємо, 23 лютого в українському національному відборі на «Євробачення-2019» перемогла співачка Maruv. За підсумками фіналу вона здобула 11 балів із 12 можливих. Члени журі поставили співачці п’ять балів, за результатами глядацьких голосувань Maruv отримала максимум - шість балів.

    25 лютого суспільний мовник (ПАТ «Національна суспільна телерадіокомпанія України») повідомив, що не дійшов згоди щодо участі в пісенному конкурсі Євробачення-2019 із співачкою Maruv через низку причин.

    Співачка Maruv заявила, що вона «музикант, а не бита на політичній арені», і тому не поїде на конкурс в Тель-Авів.

    Кабмін Євробачення В’ячеслав Кириленко міністр конкурс Twitter уряд співачка Maruv
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