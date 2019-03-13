Канцлер Австрії розкритикував план Макрона для Європи



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Курц розкритикував план Макрона для Європи Фото: DPA

Курц сказав, що план Макрона про мінімальну заробітну плату в масштабах ЄС звучить добре на папері

Канцлер Австрії Себастьян Курц розкритикував ідеї президента Франції Еммануеля Макрона про реформу Євросоюзу, назвавши деякі з них «утопічними і небезпечними».

Про це повідомляє The Local.

Макрон виклав свої ідеї про майбутнє Європи минулого тижня, починаючи від більш тісної співпраці в області безпеки до найбільш спірних планів щодо гармонізації мінімальної заробітної плати в Європі і соціальних послуг по всьому блоку.

«Є деякі пропозиції, які ми відкидаємо», – сказав Курц, додавши, що він задоволений позицією німецького Християнсько-демократичного союзу, оскільки «вона багато в чому збігається» з точкою зору Австрії.

«Я вважаю, що багато з цих пропозицій утопічні, коли я думаю про пропозицію про соціальний союз або мінімальну заробітну плату в Європі», – сказав він.

Курц сказав, що план Макрона про мінімальну заробітну плату в масштабах ЄС звучить добре на папері, «але насправді це зовсім неможливо», враховуючи різницю у вартості життя і рівні життя у всьому блоці.

«Чи вважаєте ви, що німецькі автомобілебудівники відкриють виробничі майданчики в Угорщині чи Польщі, якщо зарплати будуть точно такими ж, як у Німеччині?», – запитав він.

Курц сказав, що він також відкинув би будь-яке об’єднання європейського боргу, оскільки це може привести до того, що грошові кошти платників податків з більш благополучних у фінансовому відношенні країн будуть витрачатися на їх сусідів.

Він охарактеризував це як «дійсно небезпечну пропозицію, яка б тільки підштовхнула деякі країни брати на себе більше боргів.

«Це дійсно не той напрямок, в якому ми повинні йти», – сказав Курц.