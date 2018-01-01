Комітет Ради рекомендує призначити Смолія головою Нацбанку

Комітет рекомендує парламенту звільнити Гонтареву з посади глави НБУ

Парламентський комітет з питань фінансової політики та банківської діяльності рекомендував Верховній Раді звільнити з посади голови Нацбанку Валерію Гонтареву і призначити на цю позицію Якова Смолія. Про це повідомив перший заступник голови комітету Михайло Довбенко. [READ_MORE] «Голосування було позитивним: підтримали проект постанови,



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Яків Смолій з травня минулого року є в.о. глави НБУ

Комітет рекомендує парламенту звільнити Гонтареву з посади глави НБУ

Парламентський комітет з питань фінансової політики та банківської діяльності рекомендував Верховній Раді звільнити з посади голови Нацбанку Валерію Гонтареву і призначити на цю позицію Якова Смолія. Про це повідомив перший заступник голови комітету Михайло Довбенко.

«Голосування було позитивним: підтримали проект постанови, внесений президентом України, про позитивне голосування за Якова Смолія в сесійній залі», - цитують Довбенка.

Таким чином, комітет рекомендує Раді прийняти постанову про звільнення Гонтаревої і призначення на посаду глави Нацбанку Смолія.

Раніше голова ВР Андрій Парубій заявив, що Верховна Рада розгляне питання про призначення нового глави Національного банку після того, як профільний комітет вивчить подання про призначення Якова Смолія на цю посаду, а також після зустрічей кандидата з усіма фракціями парламенту.

Нагадаємо, 18 січня президент України Петро Порошенко вніс до Верховної Ради проект постанови про звільнення Валерії Гонтаревої із посади голови Національного банку України. Також президент подав проект постанови про призначення Якова Смолія на посаду голови Національного банку України.

Представник Кабінету міністрів у Верховній Раді, народний депутат Вадим Денисенко заявив, що Верховна Рада може призначити голову Національного банку України на початку лютого 2018 року.

У розкладі засідань Верховної Ради у перший пленарний тиждень 8-ї сесії, 6-9 лютого, поки що немає питання про звільнення Валерії Гонтаревої з посади голови НБУ.

Джерело: Інтерфакс-Україна