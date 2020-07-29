Кандидат у «мінську» групу Кравчук розповів, чому не можна проводити вибори на Донбасі



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Леоніда Кравчука запросили на завтра об 11:30 до Офісу президента

Експрезидент зазначив, що не можна проводити вибори там, де немає української влади

Колишній президент України Леонід Кравчук вважає, що вибори на окупованих територіях Донбасу не можуть проводитись, якщо там немає української влади. Про це він сьогодні повідомив в ефірі одного з телеканалів, пише УНН.

«Ми повинні довести, що ми не можемо проводити вибори на Донбасі, коли там немає української влади. Спочатку треба безпекова ситуацію, встановити там відповідну владу, і тоді проводити вибори. Вже після виборів проводити організацію життя. Потрібно мати умови», — вважає Кравчук.

На його переконання, якщо Росія не вважає себе учасником конфлікту — хай забирає зброю і йде.

Наразі відомо, що першого президента України Леоніда Кравчука запросили на завтра об 11:30 до Офісу президента. Розмова, ймовірно, стосуватиметься призначення Кравчука на місце голови української делегації на мінських переговорах у Тристоронній контактній групі.

Раніше Зеленський назвав кілька претендентів на місце Кучми у ТКГ, серед них – перший президент незалежної України Леонід Кравчук.

Нагадаємо, напередодні багаторічний керівник української делегації в Мінську Леонід Кучма вдруге вирішив покинути переговори. Як стверджує джерело в Офісі президента, таке рішення Кучма прийняв через похилий вік. «Йому фізично було важко справлятися», — сказав співрозмовник. Кучмі 9 серпня виповниться 82 роки.

Зазначимо, що Кравчук, який обіймав посаду першого президента незалежної України у 1991-94 рр, у січні виповнилося 86 років.

Нагадаємо, 3 червня 2019 року Зеленський повернув Кучму у Мінську групу.

Як повідомлялося, 2 жовтня 2018 року 80-річний Леонід Кучма завершив свою роботу в тристоронній контактній групі з врегулювання конфлікту на Донбасі. Він був представником України в ТКГ на громадських засадах понад чотири роки.

Замість Кучми тоді українську групу в Мінську очолював дипломат Руслан Демченко, а потім Євген Марчук.