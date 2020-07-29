Мінські перемовини: 86-річний Кравчук може змінити 82-річного Кучму



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Замість Леоніда Кучми, який вийшов з переговорного процесу щодо Донбасу, переговірником можуть призначити Леоніда Кравчука

Кравчук готовий приєднатися до переговорів у Мінську

Замість другого президента України Леоніда Кучми, який вийшов із Тристоронньої контактної групи щодо Донбасу, переговорником можуть призначити першого українського президента Леоніда Кравчука. Про ймовірність такого призначення заявив президент Володимир Зеленський під час брифінгу у середу, 29 липня.

За його словами, в процесі відбору головного переговірника від України в мінський процес «потрібно знайти баланс».

«Це людина, з якою розмовляє Росія, яку - найголовніше! - поважають в Україні, він може домінувати за столом переговорів, може зреагувати, не зрадити Україну в дуже складні моменти. <...> Людина з досвідом, яка не «права» і не «ліва», а центрист, балансує, і його поважає більшість населення як на сході, так і на заході», - пояснив глава держави.

Зеленський також зазначив, що насправді є кілька претендентів: «Один з них - наш віце-прем'єр Олексій Резників (зараз т.в.о. голови делегації України в «Мінську», - ред.). Скажу чесно, ми також розмовляємо з першим президентом Леонідом Макаровичем Кравчуком. Є ще пара кандидатів», - повідомив глава держави.

Він додав, що всі перераховані навіть без такого призначення «все одно будуть в групі - або радниками, або одними з керівників напрямків». Президент уточнив, що призначення відбудеться в найближчі дні.

Зазначимо, що Кравчук вже відреагував на заяву Зеленського. Як пише видання Сегодня, експрезидент уточнив, що поки не отримував від Зеленського пропозицію про участь у переговорному процесі в Мінську, але готовий увійти в Контактну групу,

«Президент Зеленський назвав і мою кандидатуру, і кандидатуру Резнікова. Я високо оцінюю Резнікова, він професіонал, давно займається цим питанням. Якщо його призначать, то це буде чудово. Коли мені офіційно запропонують - і я прийму рішення, то тоді і можна буде говорити про це. Як я можу вирішувати, коли мені не було пропозиції?» - сказав Кравчук.

Нагадаємо, напередодні багаторічний керівник української делегації в Мінську Леонід Кучма вдруге вирішив покинути переговори. Як стверджує джерело в Офісі президента, таке рішення Кучма прийняв через похилий вік. «Йому фізично було важко справлятися», — сказав співрозмовник. Кучмі 9 серпня виповниться 82 роки.

Зазначимо, що Кравчук, який обіймав посаду першого президента незалежної України у 1991-94 рр, у січні виповнилося 86 років.

Нагадаємо, 3 червня 2019 року Зеленський повернув Кучму у Мінську групу.

Як повідомлялося, 2 жовтня 2018 року 80-річний Леонід Кучма завершив свою роботу в тристоронній контактній групі з врегулювання конфлікту на Донбасі. Він був представником України в ТКГ на громадських засадах понад чотири роки.

Замість Кучми тоді українську групу в Мінську очолював дипломат Руслан Демченко, а потім Євген Марчук.



