  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Окупанти обстріляли позиції Збройних сил біля Новолуганского

    • Розсилка
    Окупанти обстріляли позиції Збройних сил біля Новолуганского

    Бойовики здійснили постріл у бік українських військових поблизу Новолуганского

    Від початку поточної доби, 29 липня, на Донбасі російські бойовики один раз порушили режим припинення вогню, незважаючи на перемир'я. Постріл був здійснений з гранатомета і був «не прицільним».

    Про це повідомили у штабі Операції Об'єднаних сил.

    Повідомляється, що бойовики здійснили постріл у бік українських військових поблизу Новолуганского.

    «Постріл був не прицільним, тому українські захисники вогонь у відповідь не відкривали. Втрат, внаслідок ворожого пострілу, немає. Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається повністю контрольованою», - відзначили в штабі.

    Нагадаємо, що 28 липня в районі населеного пункту Шуми також було зафіксовано одну ворожу провокацію з використанням підствольного гранатомета. Обстріл не був прицільним та мав провокативний характер, тому вогонь у відповідь українські військові не відкривали.

    Як відомо, 27 липня набула чинності домовленість про повне припинення вогню на Донбасі. Упродовж 27 липня на Донбасі: бойовики тричі порушили «всеосяжне перемир'я».

    Нагадаємо, раніше Командування Об'єднаних сил України повідомило про початок припинення вогню на сході України з опівночі 27 липня 2020 року.

    Між іншим, у Путіна відмовились гарантувати перемир’я на Донбасі

    Читайте також:
    Росія окупанти бойовики на Донбасі Донбас війна обстріл військові Операція Об’єднаних сил
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ