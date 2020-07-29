Окупанти обстріляли позиції Збройних сил біля Новолуганского



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Бойовики здійснили постріл у бік українських військових поблизу Новолуганского

Від початку поточної доби, 29 липня, на Донбасі російські бойовики один раз порушили режим припинення вогню, незважаючи на перемир'я. Постріл був здійснений з гранатомета і був «не прицільним».

Про це повідомили у штабі Операції Об'єднаних сил.

Повідомляється, що бойовики здійснили постріл у бік українських військових поблизу Новолуганского.

«Постріл був не прицільним, тому українські захисники вогонь у відповідь не відкривали. Втрат, внаслідок ворожого пострілу, немає. Ситуація в районі проведення операції Об'єднаних сил залишається повністю контрольованою», - відзначили в штабі.

Нагадаємо, що 28 липня в районі населеного пункту Шуми також було зафіксовано одну ворожу провокацію з використанням підствольного гранатомета. Обстріл не був прицільним та мав провокативний характер, тому вогонь у відповідь українські військові не відкривали.

Як відомо, 27 липня набула чинності домовленість про повне припинення вогню на Донбасі. Упродовж 27 липня на Донбасі: бойовики тричі порушили «всеосяжне перемир'я».

Нагадаємо, раніше Командування Об'єднаних сил України повідомило про початок припинення вогню на сході України з опівночі 27 липня 2020 року.

Між іншим, у Путіна відмовились гарантувати перемир’я на Донбасі.

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