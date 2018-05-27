Кандидат у прем'єр-міністри Італії відмовився від посади

Компромісний кандидат у прем'єр-міністри Джузеппе Конте відмовився від цієї посади

Джузеппе Конте відмовився від спроб сформувати уряд Італії

Узгоджений популістською партією « Рух 5 зірок» та антиєвропейською ультраправою партією « Ліга Півночі», що утворила коаліцію за підсумками виборів в Італії, компромісний кандидат у прем'єр-міністри Джузеппе Конте відмовився від цієї посади.

Про це повідомляє AFP із посиланням на офіс президента Італії.

Як повідомлялося, у березні в Італії відбулися парламентські вибори. Найбільшу кількість голосів на них здобула партія «Рух 5 зірок». Водночас найбільшу кількість місць у парламенті отримала консервативна коаліція, до якої входять ультраправа «Ліга Півночі», партія «Вперед, Італіє» і ліва «Партія свободи та рівності».

Кілька раундів консультацій щодо формування уряду між президентом Італії та політичними партіями не допомогли вийти з політичного глухого кута у країні.

23 травня стало відомо, що президент Італії Серджіо Матарелла схвалив кандидатуру адвоката Джузеппе Конте на пост прем'єра країни і надав мандат на формування уряду. Також повідомлялося, що Конте прийняв пропозицію президента.

Італійські ЗМІ припускали, що в кабінеті Конте голова ультраправої партії Ліга Маттео Сальвіні очолить Міністерство внутрішніх справ, а лідер антисистемної політсили Рух п'яти зірок Луїджи Ді Майо відповідатиме за Міністерство економічного розвитку.