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    Кандидат у прем'єр-міністри Італії відмовився від посади

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    Компромісний кандидат у прем'єр-міністри Джузеппе Конте відмовився від цієї посади - Кандидат у прем'єр-міністри Італії відмовився від посади
    Компромісний кандидат у прем'єр-міністри Джузеппе Конте відмовився від цієї посади

    Джузеппе Конте відмовився від спроб сформувати уряд Італії

    Узгоджений популістською партією «Рух 5 зірок» та антиєвропейською ультраправою партією «Ліга Півночі», що утворила коаліцію за підсумками виборів в Італії, компромісний кандидат у прем'єр-міністри Джузеппе Конте відмовився від цієї посади.

    Про це повідомляє AFP із посиланням на офіс президента Італії.

    Як повідомлялося, у березні в Італії відбулися парламентські вибори. Найбільшу кількість голосів на них здобула партія «Рух 5 зірок». Водночас найбільшу кількість місць у парламенті отримала консервативна коаліція, до якої входять ультраправа «Ліга Півночі», партія «Вперед, Італіє» і ліва «Партія свободи та рівності».

    Кілька раундів консультацій щодо формування уряду між президентом Італії та політичними партіями не допомогли вийти з політичного глухого кута у країні.

    23 травня стало відомо, що президент Італії Серджіо Матарелла схвалив кандидатуру адвоката Джузеппе Конте на пост прем'єра країни і надав мандат на формування уряду. Також повідомлялося, що Конте прийняв пропозицію президента.

    Італійські ЗМІ припускали, що в кабінеті Конте голова ультраправої партії Ліга Маттео Сальвіні очолить Міністерство внутрішніх справ, а лідер антисистемної політсили Рух п'яти зірок Луїджи Ді Майо відповідатиме за Міністерство економічного розвитку.

    коаліція ЗМІ президент
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