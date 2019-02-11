Кандидат у президенти обміняв квартиру в окупованому Криму на яхту



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Народний депутат і кандидат у президенти Віталій Купрій

Віталій Купрій подав електронну декларацію за 2018 рік

Народний депутат і нинішній кандидат у президенти Віталій Купрій прибрав з електронної декларації за 2018 рік квартиру площею 32 кв. м у смт Кореїз (Ялта, Крим).

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані Єдиного державного реєстру декларацій.

При цьому, квартира в окупованому Криму, власником якої з квітня 2000 року був нардеп, відображалася в його електронних деклараціях за 2015, 2016 і 2017 роки.

У коментарі «Главкому» обранець пояснив, що давно обміняв квартиру на яхту, але реєстратор не хотіла знімати з реєстру оскільки перереєстрація яхти відбувалась за кордоном.

«Я подав до суду і переміг. Реєстратор виконав рішення суду минулого року», - сказав він.

Купрій додав, що мається на увазі яхта Bavaria 44, 2001 року випуску, яку він раніше декларував і яка була у нього в управлінні за довіреністю.

Новим власником квартири нардепа в окупованому Криму став росіянин.

Крім цього, в е-декларації за 2018 рік політика з’явилася нова квартира площею

площею 95,7 кв. м у Києві. Її купила дружина Ірина, витративши 1,35 млн грн.

Ще Віталій Купрій вказав недобудовану квартиру площею 118 кв. м у Гостомелі (Київська область), власником якої є громадянин Олександр Рубан.

Також у сім’ї нардепа є інша нерухомість з попередніх декларацій: квартира площею 91,2 кв. м у Грузії, магазин непродовольчих товарів з офісним приміщенням площею 290,9 кв. м у Кам’янському (Дніпропетровська область).

На праві користування знаходиться дачний будинок площею 60 кв. м у Кам’янському (Дніпропетровська область).

У власності дружини квартира площею 63,4 кв. м. у Кам’янському (Дніпропетровська область).

Автопарк обранця складається з автомобілів Chrysler Town Country 3.8 V6, 2005 року випуску, Chrysler 300С, 2005 року випуску, Renault Logan, 2012 року випуску; мотоцикла Kawasaki, 2000 року випуску; причепу разом із гумовим човном Колібрі, 2016 року випуску.

Сукупний дохід нардепа за 2018 рік становив 1 млн грн (за 2017 рік – 3,5 млн грн), з яких 422,8 тис. грн - кошти на відшкодування витрат, пов'язаних з виконанням депутатських повноважень, 389,8 тис. грн – зарплата, 157,9 тис. грн – компенсація вартості оренди житла, 90 тис. грн - компенсація вартості проїзду.

Дружина політика за минулий рік заробила 980 тис. грн доходу від зайняття підприємницькою діяльністю.

У готівці нардеп Купрій тримав $55 тис. (у 2017 році – 3 млн грн).

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