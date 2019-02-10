Кандидат у президенти зізнався, що у минулому був ігроманом



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Фото: Олег Ляшко / facebook.com

Ляшко зробив зізнання: «Раніше я грав в автомати, але тепер зав’язав»

Кандидат у президенти Олег Ляшко розказав «Главкому», що раніше його улюбленим заняттям була гра в автомати.

«Грав в автомати, зав’язав 13 років тому», - заявив кандидат.

Ляшко також розказав «Главкому», що найголовнішим своїм досягненням у житті вважає народження доньки. А найголовніші складові щастя для нього – це сім’я, спілкування з людьми, собаки (дома у політика живуть 11 собак).

Він додав, що для щастя йому не потрібні гроші, бо «на хліб з маслом у нього є. «Для щастя мені потрібно, щоб гроші були у людей», - додав він.

Він зазначив, що найбільше в житті боїться «Господа Бога і турбулентності».

25 січня Центральна виборча комісія зареєструвала лідера Радикальної партії Олега Ляшка на пост президента України.

Нагадаємо, політик Ляшко не дає широкому загалу про себе забути. То приведе до Верховної Ради корову, то розсипе під стінами уряду півтонни картоплі, то спробує потрапити у літак з вилами. Крім того, Ляшко відзначився систематичним потраплянням у секс-скандали, бійками з колегами по парламенту, а також надзвичайною фартовістю у лотереях.

«Главком» раніше повідомив, що 24 жовтня 2017 року народний депутат від Радикальної партії Олег Ляшко задекларував виграші від лотереї на суми 283 тис грн і 134 тис грн.

У березні цього року НАБУ отримало доступ до документів лотереї щодо виграшів політика.

Проте, згодом НАБУ засекретило розслідування справи.

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