Кандидатка заявила, що її незаконно виключили зі списку «Слуги народу»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Олена Коробкова каже, що їй погрожували

За словами Олени Коробкової, вона не писала заяв про виключення «за власним бажанням»

Виконавчий директор Незалежної асоціації банків України Олена Коробкова, яку виключили з списку партії «Слуга народу» нібито за її власним бажанням, спростувала інформацію, що зняла свою кандидатуру в народні депутати з позачергових виборів у Верховну раду Про це вона написала у своєму Facebook.

За її словами, вона не писала ніяких заяв.

«Так от, я ніяких заяв не писала. Написати заяву минулому датою я також не можу, а вчора на з'їзді голосували списком, відповідно і рішення з'їзду є незаконним», - заявила вона.

Коробкова вважає, що «деякі члени команди президента» грають у «корупційні гри».

«Після моєї принципової позиції в якості експерта щодо Приватбанку, у гру включилися старі олігархічні клани зі своїми шавками типу Дубинський і Ко, які намагалися дискредитувати мене фейкових постами», - написала Коробкова.

Крім того, вона стверджує, що їй та членам її сім'ї нібито почали надходити погрози.

Нагадаємо, раніше політична партія «Слуга народу» прийняла рішення виключити з партійного списку сім кандидатів у народні депутати на позачергових виборах у Верховну раду.