Карантин негативно вплинув на психіку жінок

Жінки на 43 відсотки частіше отримують додаткову роботу, ніж чоловіки

Карантинні обмеження погано позначилися на працюючих жінках

Психічне здоров'я жінок страждає особливо сильно через збільшення перепрацювань під час карантину. Британській владі запропонували законопроєкт, який надасть працівникам право повністю відключатися від робочих комунікацій у вільний час, пише The Guardian.

Масовий перехід на віддалену роботу викликав «епідемію прихованої понаднормової роботи», яка особливо зачіпає жінок, показав звіт аналітичного центру Autonomy thinktank. Неоплачувана праця стала дуже актуальною проблемою в епоху дистанційної зайнятості.

Попереднє дослідження про перевтому під час пандемії, проведене Autonomy спільно з двома іншими компаніями, показало, що на всіх етапах коронакризи її негативний вплив на психічне здоров'я відчувався жінками набагато більше.

Крім того, з'ясувалося, що жінки на 43 відсотки частіше отримують додаткову роботу, ніж чоловіки. Якщо у працівниці є діти, то понаднормова праця ще більше підвищує ризик психічних розладів.

У рамках звіту був запропонований законопроєкт, який гарантує працівникам право повністю відключатися від усіх службових комунікацій в неробочий час – «право на відключення» (a right to disconnect).

Наприклад, пропонується позбавити співробітників від необхідності відповідати на дзвінки або читати електронні листи, коли робочий день підійшов до кінця. Директор із досліджень в Autonomy Уїлл Стронж вважає, що пандемія «посилила необхідність створення більш чітких меж між роботою і сімейним життям», і прийняття закону сприятиме поліпшенню становища.

Уряд не підтримує «право на відключення», але при ньому створено робочу групу, яка займається проблемами роботи на дому, що виникли під час пандемії.

Нагадаємо, карантин, введений через пандемію коронавірусу, завдав психічних та фізичних травм літнім людям.

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