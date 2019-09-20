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    Суспільство

    Балух: маємо впертися ногами в землю і примусити її обертатись у ритмі наших сердець

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    Володимир Балух - Балух: маємо впертися ногами в землю і примусити її обертатись у ритмі наших сердець
    Володимир Балух

    «Правда за нами і бог з нами», наголосив Балух

    Звільнений з російської тюрми бранець Володимир Балух заявив, що українці мають тримати оборону і терпіти до останнього.

    Про це він сказав в ефірі «Еспресо.TV».

    Відповідаючи на питання ведучого, за якої поступки Україна перестане бути Україною, що саме ми можемо заплатити за «кремлівський мир», Балух наголосив:

    «Нам треба зрозуміти, що наш єдиний шлях – тримати оборону, ми маємо терпіти до останнього. Ми маємо впертися ногами в землю і примусити її обертатися в ритмі наших сердець. Правда за нами і бог з нами»

    Раніше Балух зізнався, що почувається розгубленим через усвідомлення медійності.

    Також кримський активіст Володимир Балух, який повернувся в Україну в рамках обміну утримуваними з РФ, розповів про своє перебування у СІЗО та тортурах, яких там зазнав.

    Як відомо, Балух буде подавати позов в Європейський суд з прав людини (ЄСПЛ) проти Російської Федерації.

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    Росія політв’язні українці Україна Володимир Балух
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