Росіяни намагаються прорватися до Покровська: деталі від Сил оборони

Найбільш напруженою залишається ситуація на Покровському, Торецькому та Новопавлівському напрямках

Ситуація на трасі Покровськ-Костянтинівка залишається небезпечною – російські війська намагаються її перетнути. Про це як передає «Укрінформ» зауважив речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» Віктор Трегубов, інформує «Главком».

«Вона (ситуація, – «Главком») є небезпечною, вони намагаються її (трасу Покровськ-Костянтинівка, – «Главком») перетнути. Вони активно зараз атакують по всьому напрямку. Якщо раніше більш активно спостерігались спроби росіян обійти Покровськ із західного боку, то тут зараз трішки змістився фокус уваги на схід від міста, на трасу Покровськ-Костянтинівка, яка трішки далі від міста, принаймні той її відтинок, на якому вони намагаються прориватися», – йдеться у заяві.

За словами речника, найбільш напруженою залишається ситуація на Покровському, Торецькому та Новопавлівському напрямках, до яких поступово приєднуються Лиманський і Краматорський. Водночас інші зони також залишаються важливими.

«І в принципі вся інша зона не втрачає актуальність. Сіверський та Харківський, може, трохи менше за інші, але в нас немає зараз чогось другорядного, бо росіяни намагаються атакувати усюди, де тільки можуть, і вони... готові продовжувати», – підкреслив Трегубов.

За його словами, росіяни посилюють обстріли на Лиманському напрямку, намагаючись відновити втрачені позиції. Їхня тактична мета – вийти на адміністративні кордони Луганської та Донецької областей – зберігається.

Нагадаємо, що російські війська прагнуть із флангів оточити Лиман Донецької області та змусити українських військових відійти із цього міста. Як інформує «Главком», про це в ефірі телемарафону заявив командир 63-ї окремої механізованої бригади Збройних Сил України Павло Юрчук