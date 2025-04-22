Трамп готує «мир» на умовах Путіна?
Мирна капітуляція за наполяганням США
Фактично шалена «мирна активність» Трампа та його аватара Віткоффа завершилася тим, що було зрозуміло від початку: вони пропонують нам визнати Крим російським юридично. Донецьку і Луганську області (оскільки вони захоплені майже повністю) визнати фактично.
Так сама фактично визнати російськими окуповані частини Запорізької та Херсонської областей. Там ще є певні розмови про Енергодар з АЕС, але то не остаточно.
Про невступ у НАТО само собою зрозуміло, але у зв’язку з послабленням НАТО, яке провадить Трамп, це несуттєво.
Тобто, Білий Дім хоче віддати Путіну повністю все те, що він бажав від початку – ми ж розуміємо, що навіть цей скажений не сподівався, що йому добровільно віддадуть ті частини Запорізької та Херсонської областей, які недоімперія не змогла захопити воєнною силою.
При цьому у будь-якому випадку – погодимося ми чи ні, пряме постачання воєнної, фінансової та розвідувальної допомоги від США припиняється. Через посередників – можливо, тут нам у нагоді жадібність Трампа.
США ніколи не були нашими союзниками, за Трампа припиняють бути навіть партнерами і перетворюються на мародерів з цією ганебною угодою про корисні копалини.
До речі, це природна позиція Трампа, який схожий з Путіним у тому, що поважає лише силу і не має жодних моральних обмежень. Тому він і звинувачує нашу владу, що вона не капітулювала швиденько відразу після агресії більш потужного ворога.
Підписати такий мир Зеленський може лише у літаку. Який везе його у постійну еміграцію, звідки не видають. Відповідно, він цього не зробить. Відповідно, слід очікувати посилення агресивних дій Росії, включно з інтенсифікацією ракетно-шахедних атак наших міст.
Чи збережеться відносна стабільність лінії фронту, буде залежати, наскільки нам з європейцями вдасться налагодити нові ланцюги постачання зброї і боєприпасів без участі США.
США у такому сценарії будуть імпортувати в Україну лише страшні розповіді про зловживання та корупцію української влади, а також невиправдані втрати українців на війні. І на жаль, багато з цього компромату виявиться реалістичним.
Інші сценарії, принаймні, з боку США, на сьогодні у роботі відсутні. Хоча якщо Путін якось продемонструє Трампові, що Китай для нього важливіший за США, то Трамп образиться.
З усіма наслідками. Але це вкрай маловірогідно у короткостроковій перспективі і можливе лише десь напередодні імпічменту.
Практично ситуація викристалізується вже під час переговорів у Лондоні. Чекати недовго.
А ще є банальний висновок з ситуації: треба бути сильними. Така держава, якою зараз є Україна, сильною виявляється лише у схематозах на краю прірви. Держава, підкреслюю, а не країна!
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