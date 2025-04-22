Трамп готує «мир» на умовах Путіна?

Білий Дім хоче віддати Путіну повністю все те, що він бажав від початку

Мирна капітуляція за наполяганням США

Фактично шалена «мирна активність» Трампа та його аватара Віткоффа завершилася тим, що було зрозуміло від початку: вони пропонують нам визнати Крим російським юридично. Донецьку і Луганську області (оскільки вони захоплені майже повністю) визнати фактично.

Так сама фактично визнати російськими окуповані частини Запорізької та Херсонської областей. Там ще є певні розмови про Енергодар з АЕС, але то не остаточно.

Про невступ у НАТО само собою зрозуміло, але у зв’язку з послабленням НАТО, яке провадить Трамп, це несуттєво.

Тобто, Білий Дім хоче віддати Путіну повністю все те, що він бажав від початку – ми ж розуміємо, що навіть цей скажений не сподівався, що йому добровільно віддадуть ті частини Запорізької та Херсонської областей, які недоімперія не змогла захопити воєнною силою.

При цьому у будь-якому випадку – погодимося ми чи ні, пряме постачання воєнної, фінансової та розвідувальної допомоги від США припиняється. Через посередників – можливо, тут нам у нагоді жадібність Трампа.

США ніколи не були нашими союзниками, за Трампа припиняють бути навіть партнерами і перетворюються на мародерів з цією ганебною угодою про корисні копалини.

До речі, це природна позиція Трампа, який схожий з Путіним у тому, що поважає лише силу і не має жодних моральних обмежень. Тому він і звинувачує нашу владу, що вона не капітулювала швиденько відразу після агресії більш потужного ворога.

Підписати такий мир Зеленський може лише у літаку. Який везе його у постійну еміграцію, звідки не видають. Відповідно, він цього не зробить. Відповідно, слід очікувати посилення агресивних дій Росії, включно з інтенсифікацією ракетно-шахедних атак наших міст.

Чи збережеться відносна стабільність лінії фронту, буде залежати, наскільки нам з європейцями вдасться налагодити нові ланцюги постачання зброї і боєприпасів без участі США.

США у такому сценарії будуть імпортувати в Україну лише страшні розповіді про зловживання та корупцію української влади, а також невиправдані втрати українців на війні. І на жаль, багато з цього компромату виявиться реалістичним.

Інші сценарії, принаймні, з боку США, на сьогодні у роботі відсутні. Хоча якщо Путін якось продемонструє Трампові, що Китай для нього важливіший за США, то Трамп образиться.

З усіма наслідками. Але це вкрай маловірогідно у короткостроковій перспективі і можливе лише десь напередодні імпічменту.

Практично ситуація викристалізується вже під час переговорів у Лондоні. Чекати недовго.

А ще є банальний висновок з ситуації: треба бути сильними. Така держава, якою зараз є Україна, сильною виявляється лише у схематозах на краю прірви. Держава, підкреслюю, а не країна!