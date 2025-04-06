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Українські військові в оточенні на Курщині? ЦПД зробив заяву

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Українські військові в оточенні на Курщині? ЦПД зробив заяву
РФ поширює фейки про оточення українських військових на Курщині
фото з відкритих джерел

Центр протидії дезінформації запевняє, що ніякого оточення немає

Російськими пабліками поширились відео з українськими військовими, які стверджують, що вони перебувають в оточенні РФ у Курській області. Центр протидії дезінформації відповів на ворожу пропаганду, передає «Главком».

Повідомляється, що інформація не відповідає дійсності. Згідно з повідомленням ЦПД, жодного оточення українських військових на Курщині немає.

Як відомо, про це неодноразово повідомляв президент України Володимир Зеленський, Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський та Генеральний штаб ЗСУ.

Відео створені за допомогою технології діпфейк. «Це можна легко помітити за неприродними рухами губ і мімікою, штучними рисами обличчя та спотвореною вимовою, легким мерехтінням зображення й оклюзією (змикання зубних рядів)», – пояснюють в ЦПД.

Нагадаємо, інформація російського диктатора Володимира Путін про широкомасштабний наступ окупантів з Курської області не відповідає дійсності. 

Як зазначив Коваленко, російська диверсійно-розвідувальна група (ДРГ) на Курщині спробувала прорватися на територію України, однак була знищена.

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Теги: пропаганда військові Курщина

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