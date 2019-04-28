Картини українських військових покажуть у Британії



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Експозиція охоплює близько 100 експонатів

Картини українських військових, а також розписані ящики з-під снарядів та артефакти з війни на сході виставлять у Великій Британії.

Про це повідомляє міністерство у справах ветеранів.

Експозиція охоплює близько 100 експонатів: як картини військових, так і їхні фотографії, зокрема портрети, уламки від мін та снарядів. Частину вже демонстрували в Рівному на виставці «Стежками війни».

Пропозицію показати роботи у Великій Британії зробила українська діаспора.

Волонтерка, співорганізаторка рівненської виставки Вікторія Шинкаренко розповіла, що роботи виставлять у межах Дня вишиванки 18 травня (у місті Лідс).

«До мене звернулись українці, які живуть за кордоном, щоб провести таку подію у Великобританії. Там 18 травня планують яскраво відзначати день вишиванки – саме в рамках цього свята в місті Лідс відкриється наша виставка. Такі ж пропозиції є від активних людей з Португалії та Німеччини. Тому, думаю, всі ці роботи ще не скоро повернуться в Україну. Тим більше запрошую всіх прийти в будинок культури та побачити все на власні очі, доки є можливість», - розповіла співорганізатор «Стежками війни» волонтерка Вікторія Шинкаренко.