Каспаров: Німеччина відповідальна за дії Путіна



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Гаррі Каспаров розкритикував Німеччину за допомогу Володимирові Путіну

Екс-чемпіон світу з шахів, російський правозахисник Гаррі Каспаров заявив, що німецькі гроші допомагають президенту РФ Володимиру Путіну будувати поліцейську державу.

Про це Каспаров зазначив у відкритому листі до міністра закордонних справ Німеччини Гайко Мааса.

«Ваші гроші безпосередньо фінансують поліцейську державу Путіна, його війни та пропагандистську машину», — стверджує Каспаров.

Каспаров вважає, що відновлення 25 червня членства РФ у Раді Європи, припиненого після незаконної анексії Криму в 2014 році та вторгнення на схід України, сталося багато в чому завдяки саме позиції ФРН.

«Які зміни штовхнули Раду знову прийняти режим Путіна? Чи припинила Росія агресію в Україні? Чи було повернуто Крим, як цього вимагає міжнародна спільнота? Чи було звільнено 24 викрадених у міжнародних водах українських моряків? Чи зробив режим Путіна лібералізацію всередині країни для задоволення вимог Ради щодо прав людини та демократичних стандартів? Ні, ні, ні, ні, ні і ні», — наголошує Каспаров.

Він натякає, що «справжня мотивація Ради залишається темною таємницею». І наголошує, що для Путіна ж важливим є знищити авторитет європейських інституцій.

«Гірше ж те, що Ви даєте йому (Путіну — ред.) зелене світло для подальших зловживань в Росії, оскільки він знає, що він має таких партнерів, як Ви, які все одно будуть виконувати його прохання», — зазначає Каспаров у листі до Мааса.

Гаррі Каспаров — тринадцятий чемпіон світу з шахів, лідер «Об'єднаного громадянського фронту», член президії «альтернативного парламенту» — Національної асамблеї. Член президії та політради руху «Солідарність». Один із засновників і лідерів коаліції опозиційних сил «Інша Росія», співголова Всеросійського громадянського конгресу «Росія за демократію, проти диктатури». В минулому — голова «Комітету-2008: вільний вибір», організатор і учасник ряду «Маршів незгодних» в 2006—2007 роках. У 2007 році висувався «Іншою Росією» єдиним кандидатом від опозиції для участі у виборах президента РФ в березні 2008 року, проте, так і не був зареєстрований ЦВК.