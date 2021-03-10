Катастрофа літака МАУ: Україна долучилася до заяви Британії, Канади та Швеції

Відповіді Тегерану щодо катастрофи літака МАУ або приходять зі значними затримками, або не містять фактичної інформації

Чотири країни просять надати вичерпний та прозорий звіт про події, що призвели до авіакатастрофи

Під час роботи 46-ї сесії Ради ООН з прав людини 9 березня Україна приєдналася до спільної заяви Великої Британії, Канади та Швеції щодо збиття Іраном літака рейсу PS752.

Про це повідомляє МЗС.

«Минуло трохи більше року з часу трагічного збиття літака рейсу PS752 авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України». Внаслідок катастрофи, спричиненої двома іранськими ракетами «земля-повітря», загинули 176 людей, багато з яких летіли додому на канікули або поверталися на навчання. Ми продовжуємо оплакувати цю трагічну втрату», - йдеться у заяві.

Зазначається, що у лютому спеціальні доповідачі Агнес Калламар і Джаваід Рехман оприлюднили лист на адресу уряду Ірану, в якому було викладено низку дуже серйозних звинувачень. Головним занепокоєнням є те, що було порушено право на життя 176 пасажирів та членів екіпажу.

«Виходимо з того, що Іран не відповів на цей лист. Порушення Іраном зобов'язань з прав людини є надзвичайно тривожним. Це ускладнюється повідомленнями про цілком неприпустимі переслідування та погрози членам родин деяких жертв», - указують підписанти.

У звязку з цим вони закликають Іран:

невідкладно надати відповідь на лист спеціальної доповідачки Ради ООН з прав людини Агнес Калламар;

негайно припинити переслідування та залякування сімей жертв як в Ірані, так і за його межами;

забезпечити повне та прозоре розслідування кримінальних справ та неупереджене судочинство як частину його обов’язку забезпечити справедливість для жертв цієї трагедії;

надати вичерпний та прозорий звіт про події, що призвели до цієї трагедії.

Як відомо, напередодні Тегеран оголосив про завершення розслідування загибелі українського літака.

Іранське слідство звинувачує 10 осіб у причетності до катастрофи МАУ, серед них – вищі військові командири. Під вартою перебуває одна особа.

Раніше повідомлялось про те, що Україна розраховує впродовж п’яти років добитися від Ірану виплати компенсацій за знищення пасажирського літака.