Катастрофа літака МАУ: Україна долучилася до заяви Британії, Канади та Швеції
Чотири країни просять надати вичерпний та прозорий звіт про події, що призвели до авіакатастрофи
Під час роботи 46-ї сесії Ради ООН з прав людини 9 березня Україна приєдналася до спільної заяви Великої Британії, Канади та Швеції щодо збиття Іраном літака рейсу PS752.
Про це повідомляє МЗС.
«Минуло трохи більше року з часу трагічного збиття літака рейсу PS752 авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України». Внаслідок катастрофи, спричиненої двома іранськими ракетами «земля-повітря», загинули 176 людей, багато з яких летіли додому на канікули або поверталися на навчання. Ми продовжуємо оплакувати цю трагічну втрату», - йдеться у заяві.
Зазначається, що у лютому спеціальні доповідачі Агнес Калламар і Джаваід Рехман оприлюднили лист на адресу уряду Ірану, в якому було викладено низку дуже серйозних звинувачень. Головним занепокоєнням є те, що було порушено право на життя 176 пасажирів та членів екіпажу.
«Виходимо з того, що Іран не відповів на цей лист. Порушення Іраном зобов'язань з прав людини є надзвичайно тривожним. Це ускладнюється повідомленнями про цілком неприпустимі переслідування та погрози членам родин деяких жертв», - указують підписанти.
У звязку з цим вони закликають Іран:
- невідкладно надати відповідь на лист спеціальної доповідачки Ради ООН з прав людини Агнес Калламар;
- негайно припинити переслідування та залякування сімей жертв як в Ірані, так і за його межами;
- забезпечити повне та прозоре розслідування кримінальних справ та неупереджене судочинство як частину його обов’язку забезпечити справедливість для жертв цієї трагедії;
- надати вичерпний та прозорий звіт про події, що призвели до цієї трагедії.
Як відомо, напередодні Тегеран оголосив про завершення розслідування загибелі українського літака.
Іранське слідство звинувачує 10 осіб у причетності до катастрофи МАУ, серед них – вищі військові командири. Під вартою перебуває одна особа.
Раніше повідомлялось про те, що Україна розраховує впродовж п’яти років добитися від Ірану виплати компенсацій за знищення пасажирського літака.