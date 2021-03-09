Допит Медведчука у СБУ. Стали відомі деталі
Питання стосувалися «плівок Суркова-Медведчука»
Служба безпеки України підтвердила інформацію про проведення 9 березня допиту народного депутата, одного з лідерів ОПЗЖ, проросійського політика Віктора Медведчука.
«Питання слідчих стосувалися, в тому числі, і фактів, які фігурують у так званих плівках Медведчука-Суркова, які раніше були оприлюднені у ЗМІ», – повідомили Радіо Свобода у пресслужбі СБУ.
За даними спецслужби, у рамках кримінального провадження, пов’язаного зі згаданими записами, на допит двічі викликали народного депутата від «Європейської солідарності», п’ятого президента Петра Порошенка. «Втім, він двічі не з’явився на допит», – додали у пресслужбі.
Раніше сьогодні ЗМІ повідомили про допит Медведчука Службою безпеки України.
Нагадаємо, на Медведчука наклали санкції, заблокувавши роботу трьох його телеканалів – «112 Україна», ZIK та NewsOne. Блокування телеканалів сталося на підставі дій правоохоронних органів.
19 лютого РНБО запровадила санкції проти народного депутата від ОПЗЖ Віктора Медведчука і його дружини Оксани Марченко. Проте попри санкції він може і далі використовувати свої автомобілі та нерухомість.
Згодом в одному з інтернет-видань було оприлюднено запис нібито розмови колишнього помічника президента Росії Владислава Суркова та Віктора Медведчука, які в 2014 році обговорювали постачання електроенергії в окупований Крим й обмін полоненими на Донбасі.
Глава МВС Арсен Аваков анонсував нові публікації «плівок Суркова-Медведчука».
Як відомо, СБУ проведе експертизу «плівок Суркова-Медведчука».