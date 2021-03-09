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    Допит Медведчука у СБУ. Стали відомі деталі

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    Віктор Медведчук підозрюється у державній зраді - Допит Медведчука у СБУ. Стали відомі деталі
    Віктор Медведчук підозрюється у державній зраді
    Фото: Комерсант

    Питання стосувалися «плівок Суркова-Медведчука»

    Служба безпеки України підтвердила інформацію про проведення 9 березня допиту народного депутата, одного з лідерів ОПЗЖ, проросійського політика Віктора Медведчука.

    «Питання слідчих стосувалися, в тому числі, і фактів, які фігурують у так званих плівках Медведчука-Суркова, які раніше були оприлюднені у ЗМІ», – повідомили Радіо Свобода у пресслужбі СБУ.

    За даними спецслужби, у рамках кримінального провадження, пов’язаного зі згаданими записами, на допит двічі викликали народного депутата від «Європейської солідарності», п’ятого президента Петра Порошенка. «Втім, він двічі не з’явився на допит», – додали у пресслужбі.

    Раніше сьогодні ЗМІ повідомили про допит Медведчука Службою безпеки України.

    Нагадаємо, на Медведчука наклали санкції, заблокувавши роботу трьох його телеканалів – «112 Україна», ZIK та NewsOne. Блокування телеканалів сталося на підставі дій правоохоронних органів.

    19 лютого РНБО запровадила санкції проти народного депутата від ОПЗЖ Віктора Медведчука і його дружини Оксани Марченко. Проте попри санкції він може і далі використовувати свої автомобілі та нерухомість.

    Згодом в одному з інтернет-видань було оприлюднено запис нібито розмови колишнього помічника президента Росії Владислава Суркова та Віктора Медведчука, які в 2014 році обговорювали постачання електроенергії в окупований Крим й обмін полоненими на Донбасі.

    Глава МВС Арсен Аваков анонсував нові публікації «плівок Суркова-Медведчука».

    Як відомо, СБУ проведе експертизу «плівок Суркова-Медведчука».

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    Теги: Віктор Медведчук СБУ санкції розслідування Владислав Сурков державна зрада
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