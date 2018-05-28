Катастрофа MH17: Євросоюз закликає Москву визнати провину



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Верховний представник ЄС із закордонної та безпекової політики Федеріка Могеріні

Європейський союз завжди повністю підтримував зусилля міжнародного розслідування справи про збиття літака рейсу MH17 і знову закликає Росію визнати свою відповідальність і допомагати у виявленні винних. Про це заявила 28 травня перед початком засідання європейських міністрів закордонних справ верховний представник ЄС із зовнішньої та безпекової політики Федеріка Моґгеріні.

«Усі 28 держав-членів ще раз підтвердили нашу повну підтримку останніх результатів цього слідства й усіх зусиль, щоб виявити тих, хто це скоїв. Ми закликаємо Росію взяти на себе цю відповідальність і долучитися до зусиль у встановленні винних», – заявила Моґеріні, інформує «Крим. Реалії». Наприкінці минулого тижня на адресу Росії лунало чимало закликів з боку ЄС, США і НАТО визнати свою відповідальність та розпочати співпрацю для виявлення та покарання винних у трагедії в небі над Донбасом.

24 травня голова міжнародної Спільної слідчої групи (JIT) у Нідерландах заявив, що зенітно-ракетний комплекс «Бук», із якого збили пасажирський літак рейсу MH17, належав 53-й бригаді військ протиповітряної оборони Росії, базованій у місті Курськ. Як і попереджали організатори заходу, жодних відомостей про підозрюваних чи імен осіб, причетних до збиття малайзійського літака рейсу MH17 у небі над Донбасом, оприлюднено не було.

Голова міжнародної Спільної слідчої групи Фред Вестербеке під час виступу. А на столі частини ракети російської установки «Бук», яка знищила «Боїнг» на Донбасі влітку 2014 року. Нідерланди, 24 травня 2018 року. Міністерство оборони Росії заявило, що жодний російський зенітно-ракетний комплекс не перетинав кордон з Україною.

25 травня Нідерланди та Австралія офіційно звинуватили Росію в катастрофі MH17.

Літак «Боїнг-777» Малайзійських авіаліній, що виконував рейс із Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий над зоною збройного конфлікту на сході України 17 липня 2014 року. Загинули 298 людей – усі, хто був на борту.