Катери для України випробовують в США після модернізації (фото)



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Катери ВМС ЗС України типу Island, побудовані 40 років тому, дообладнали та провели ряд випробувань

Катери Військово-Морських Сил ЗСУ типу Island, передані Сполученими Штатами, знаходяться на завершальній стадії випробувань.

Як повідомляє прес-центр командування ВМС, наразі робоча група українських моряків разом з іноземними колегами проводять планові швартові, маневрені та швидкісні випробування судна після його дообладнання новітніми системами та механізмами.

30 травня з бухти Арундле, м. Балтімор, штат Меріленд здійснив контрольних вихід патрульний катер «Слов’янськ» (Р191). Підчас походу українські військові разом з представниками ВМС США провели перевірку оновленого обладнання корабля, та впевнилися в його ефективності.

8 червня очікується прибуття екіпажів катерів до Балтимору, де почнеться їх практичний та завершальний етап навчання на катерах Р190 – Р191 з подальшим переміщенням до України.

Прибуття катерів до України очікується на липень цього року.

Нагадаємо, в березні головнокомандувач Об'єднаними Збройними силами НАТО в Європі генерал Кертіс Скапаротті заявив про намір передати Україні ще два катери класу Island.

У вересні 2018 року в Балтиморі пройшла церемонія передачі двох патрульних катерів класу Island Україні. Це 30-метрові катери Drummond та Cushing. Обидва патрульні катери побудовані 40 років тому, здатні виходити в море при потужних штормах, і виконувати покладені на них завдання у складних умовах, вести вогонь.