Катерина Амосова з командою презентували свою програму реформування системи охорони здоров’я



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«Зараз ми маємо ситуацію невизначеності в Україні», - підкреслила Катерина Амосова

За словами Амосової, суспільство не хоче руйнації медичної сфери в черговий раз вщент і будувати щось нове

Експерти-лікарі презентували в Києві свою програму реформування системи охорони здоров’я в Україні.

Напрацьовані ідеї представили на прес-конференції в УНІАН доктор медичних наук, кардіолог, професор внутрішньої медицини Катерина Амосова, співавтори програми трансформації - лікар-терапевт, ендокринолог, публіцист Наталія Безмен (Бондаренко) та лікар акушер-гінеколог, журналіст, засновник та головний редактор інтернет-ресурсу Trigger Анатолій Якименко.

«Зараз ми маємо ситуацію невизначеності в Україні. По-перше, є незавершеність того, що було зроблено за останні два роки… Є також розкол в суспільстві щодо ставлення до тих кроків реформи, які були зроблені», - зазначила Амосова.

За її словами, суспільство не хоче руйнації сфери в черговий раз вщент і будувати щось нове. «На жаль, поки що мовчить українська конструктивна експертна спільнота щодо цілісного бачення. І нарешті, ми бачимо паузу від команди нового президента України. Тому наша невелика група хоче презентувати і привернути увагу до продукту трансформації галузі охорони здоров’я», - пояснила Амосова.

Як зауважила Безмен, в програмі запропоновано цілі, індикатори і кроки, орієнтовані на забезпечення населення сучасною, ефективною та, головне, доступною медициною. Реалізацію програми розраховано на 5 років. Зокрема, пропонується створити систему мультиканального фінансування медицини: обов’язкове державне солідарне страхування через створення Національної служби здоров’я України (НСЗУ) як страховика; збільшення частки відрахувань ВВП до бюджету охорони здоров’я до 5% замість нинішніх 3%; доплати об’єднаних територіальних громад ОТГ – добровільні, а не примусові, як зараз; НСЗУ переймає на себе функції з контролю обґрунтованості витрат на обстеження та лікування; лікарні стають державними/комунальними неприбутковими організаціями і фінансуються централізовано через НСЗУ.

Безмен звернула увагу, що програма передбачає трансформацію ургентної медицини (швидкої допомоги). «У нас є ситуація, коли швидка допомога катає пацієнта по місту і його не беруть в жодну лікарню, тому що не можуть визначитись, чий саме це пацієнт, і хто буде його лікувати», - наголосила експерт.

Джерело: УНІАН