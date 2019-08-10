Під час зіткнень між силовиками і прихильниками експрезидента в Киргизстані постраждали близько 140 осіб



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Під час штурму / Фото: Reuters

До медичних установ звернулися 109 осіб, 27 постраждалим була надана медична допомога

Майже 140 людей постраждали в Бішкеку і околицях під час зіткнень прихильників експрезидента Киргизстану Алмазбека Атамбаєва з правоохоронцями.

Про це повідомляє Інтерфакс з посиланням на пресслужбу Міністерства охорони здоров’я країни.

«За 7, 8 і 9 серпня медичну допомогу було надано 136 постраждалим. З них до медичних установ звернулися 109 осіб, 27 постраждалим була надана медична допомога в селі Кой Таш, де розташований будинок Атамбаєва, – сказав представник міністерства. За його словами, на сьогодні в медичних установах Бішкека і Чуйської області продовжують отримувати лікування 14 постраждалих.

У відомстві повідомили, що стан у всіх постраждалих, крім начальника ГУВС Чуйської області, який переніс трепанацію черепа і знаходиться в комі, стабільний.

Нагадаємо: У Киргизстані арештували майно і будівлю телеканалу експрезидента Атамбаєва.

Затримання експрезидента Киргизстану: кількість постраждалих зросла до майже 100.