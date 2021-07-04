На тлі наступу талібів сотні афганських військових втекли до Таджикистану

Підтримуваний Заходом уряд Афганістану вже не може покладатися на власні збройні сили

Після захоплення рухом «Талібан» нових територій на півночі Афганістану, на територію сусіднього Таджикистану перейшло понад 300 солдат афганської армії. Про це повідомляє «Радіо Озоді» з посиланням на прикордонну служба Таджикистану, передає УНН.

В повідомленні йдеться, що це третій протягом останніх двох тижнів випадок втечі військових з Афганістану до Таджикистану. Це повʼязано з тим, що рух «Талібан» в останні тижні взяв під свій контроль десятки районів, відбивши їх у урядових сил. При цьому міжнародні сили під керівництвом США виводять війська з Афганістану, що викликає побоювання з приводу можливого краху підтримуваного Заходом уряду в Кабулі і державних сил безпеки.

Таджицька прикордонна служба заявила, що ситуація «ускладнилася» після того, як кілька сіл і прикордонний пост в афганській провінції Бадахшан на північному заході країни були захоплені талібами, що змусило більше 300 афганських солдатів втекти в район Шамсіддінов Шохін Хатлонської області Таджикистану.

Сполучені Штати розпочали військову операцію у Афганістані після терактів 11 вересня 2001 року, коли захоплені терористами «Аль-Каїди» літаки врізались у Всесвітній торговий центр у Нью-Йорку та Пентагон біля Вашингтона, в результаті чого загинуло майже 3000 людей. Інтервенція пояснювалася зв'язками організаторів теракту з «Аль-Каїдою» із угрупованням «Талібан», яке контролює більшу частину Афганістану.

Угоду з «Талібаном» про виведення військ було підписано в лютому 2020 року. Після виведення військ США мають намір і далі надавати владі Афганістану економічну, гуманітарну та іншу допомогу.

США почали виведення військ з Афганістану наприкінці квітня. Раніше останнім днем евакуації називалася дата 11 вересня – річниця терактів у Нью-Йорку. Це рішення було розкритиковане колишнім президентом Дональдом Трампом, який закликав покинути Афганістан до кінця травня.

Нагадаємо, що днями Україна вивела військових з Афганістану, де вони брали участь у місії НАТО «Рішуча підтримка». Також останні 20 військових із контингенту, що раніше налічував понад 1100 осіб, вивела Німеччина.

Після початку виведення американських військ рух «Талібан» перейшов у масштабний наступ по всій території країни.