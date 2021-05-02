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    Киргизстан разом з Таджикістаном домовились про демаркацію кордонів

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    Зустріч представників середньоазійських держав відбулася в Баткенській області Киргизстану - Киргизстан разом з Таджикістаном домовились про демаркацію кордонів

    Зустріч представників середньоазійських держав відбулася в Баткенській області Киргизстану

    Фото: www.gov.kg

    Представники двох країн обіцяють спільно визначити лінію кордону між ними

    Урядові делегації республіки Таджикістан та Киргизької республіки узгодили спільний протокол щодо делімітації та демаркації кордону між двома державами. Як повідомляє пресслужба уряду Киргизстану, документ було підписано сьогодні під час зустрічі представників двох країн у Баткенській області.

    Повідомляється, що делегацію Киргизької Республіки очолив голова Державного комітету національної безпеки Камчибек Ташиєв, делегацію Республіки Таджикистан – голова Державного комітету національної безпеки Саймуміна Ятімов. Також у повідомленні зазгначається, що глави делегацій заявили про необхідність мирного врегулювання конфлікту на спільному кордоні.

    «Досягнуто домовленості про активізацію подальшого опису проходження проектної лінії киргизько-таджицького державного кордону на решті ділянок державного кордону», – йдеться у повідомленні.

    Додається також, що за підсумками засідання урядових делегацій був підписаний спільний протокол.

    Інцидент на кордоні двох країн почався в середу, 28 квітня, коли таджицькі прикордонники спробували встановити камери відеоспостереження біля пункту з розподілу води «Головний» в селі Кок-Таш на території Киргизстану. Під час словесної перепалки з місцевими жителями спочатку в хід пішли камені, а потім прикордонники застосували зброю.

    За попередніми даними, у результаті прикордонних зіткнень загинула 31 людина. Ще понад 120 були поранені

    Напередодні Таджикистан і Киргизстан домовилися про припинення збройного конфлікту, відведення військ до місць постійної дислокації та створення спільної робочої групи для переговорного процесу.

    Раніше повідомлялося, що на тлі ескалації прикордонного конфлікту Киргизстан і Таджикистан стягнули війська і почали атакувати прикордонні застави один одного. Зокрема, таджицька сторона провела масований обстріл кількох застав, а киргизький спецназ захопив одну з прикордонних застав Таджикистану.

    30 квітня зранку Таджикистан і Киргизстан оприлюднили заяву про припинення конфлікту.

    Учора делегації Киргизстану і Таджикистану провели зустріч на нейтральній території.

    Теги: прикордонники обстріл Киргизстан Таджикистан кордон
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