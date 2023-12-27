Казки під ялинку: співробітники «Укртелеком» начитали аудіокнигу

Аудіокнига доступна безоплатно у розділі «Аудіо» в мобільному застосунку Megogo

Працівники контакт-центру національного оператора «Укртелеком» озвучили книгу «Казки під ялинку» від «Видавництва Старого Лева». Це 16 ексклюзивних чарівних казок сучасних українських авторів, які тепер доступні просто за телефонним номером або у додатку.

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Аудіокнига «Казки під ялинку» – це зимові історії, де на дітей чекають зустрічі з домовиками, феями, святим Миколаєм та його помічниками, єнотиком Бо та іншими казковим істотами. Прослуховування «Казок під ялинку» – безкоштовне. Ця соціальна ініціатива стала можливою, завдяки співпраці «Укртелеком» з Megogo Audio.

«Ніхто не може вкрасти у нас магію зимових свят. І ми, в «Укртелеком», хочемо додати трішки радісного настрою всім українцям. Наші колеги з контакт-центру з різних куточків України вклали у кожну казку свої найкращі побажання, тепло і турботу», – зазначила Олена Шрамко, заступник генерального директора з корпоративних комунікацій «Укртелеком».

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Аудіокнига доступна безоплатно у розділі «Аудіо» в мобільному застосунку Megogo або за спеціальним телефоном «Укртелеком» 0 800 506 024 (дзвінки безкоштовні з мереж українських операторів у межах України).

«Працівники контакт-центру були зацікавлені у тому, щоб приміряти на себе нову професійну роль, тож наша команда із задоволенням допомогла втілити їх бажання у життя. Ми спеціально записали освітню програму, яка сприяла отриманню потрібних знань й навичок для дикторської роботи», – розповіла Катерина Котвіцька, менеджерка Megogo Audio.

Нагадаємо, «Укртелеком» постійно допомагає захисникам України в рамках ініціативи «Сталевий фронт Ріната Ахметова». На потреби бійців компанією було спрямовано понад 70 млн грн з початку повномасштабного вторгнення.