Керівництво держави зустріне в «Борисполі» українців, звільнених з полону

Літак зі звільненими з полону українцями прибуде на військовий майданчик аеродрому «Бориспіль»

У середу, 27 грудня, на території військового майданчика аеродрому «Бориспіль» відбудеться зустріч керівництва держави з українськими заручниками, звільненими з полону. Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони України. У зустрічі також візьмуть участь родичі і близькі звільнених. Зазначається,



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Літак, яким будуть доставлені до Києва звільнені з полону бойовиків українці

Літак зі звільненими з полону українцями прибуде на військовий майданчик аеродрому «Бориспіль»

У середу, 27 грудня, на території військового майданчика аеродрому «Бориспіль» відбудеться зустріч керівництва держави з українськими заручниками, звільненими з полону. Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони України.

У зустрічі також візьмуть участь родичі і близькі звільнених.

Зазначається, що зустріч журналістів, які бажають висвітлити зазначену подію, — о 18:00 біля КПП військового майданчика аеродрому «Бориспіль» (орієнтир — заправка «WOG» при в’їзді в місто з боку Києва).

У Міноборони підкреслюють, що акредитація журналістів обов’язкова.

Нагадаємо, 25 грудня стало відомо, що обмін заручниками за формулою «306 на 74» відбудеться у середу, 27 грудня. Ватажок бойовиків Олександр Захарченко заявив, що обмін планується о 13:00. Передбачається, що Україна передасть бойовикам тих осіб, звільнення яких не суперечить законодавству.

За словами координатора групи щодо обміну полоненими «Патріот» Олега Котенко, українська сторона не знає, кого звільнять з полону бойовиків.

Президент України Петро Порошенко доручив забезпечити звільнених українців медичною допомогою, а також оперативно доставити їх до власних родин.

26 грудня Порошенко провів зустріч із рідними заручників, які перебувають у полоні.

Ввечері того ж дня на Донбас вилетіла група української влади для обміну полоненими.

Активісти організували акцію «Зустрінь своїх»: люди самотужки організовуються групами, якими виїжджатимуть до військового аеродрому «Борисполя» ввечері 27 грудня, щоб зустріти звільнених з полону українців.

Українська сторона вже направила 306 осіб зі списку на обмін до місця звільнення.