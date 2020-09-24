Ексміністр радить гнати главу «Нафтогазу» поганою мітлою



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Голова правління НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв списує провали на коронавірус

Анатолій Гриценко пропонує стягнути грошову компенсацію за горе-менеджмент

Лідер партії «Громадянська позиція», колишній міністр оборони України Анатолій Гриценко вважає, що слід відправити у відставку голову правління НАК «Нафтогаз України» Андрія Коболєва.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

Така реакція Гриценка на звіт «Нафтогазу» про чистий збиток компанії в розмірі 11,54 млрд грн за перше півріччя.

«Списати власну безпорадність на вірус виключно, як це намагається «пояснити» Коболєв, - значить, усіх вважати ідіотами? За таку «роботу» і такі величезні збитки я би мітлою гнав коболєвих з посад, та ще й зі стягненням грошової компенсації за горе-менеджмент», - заявив Гриценко.

Нагадаємо, група «Нафтогаз» заявила, що консолідований чистий збиток компанії за перше півріччя 2020 року склав 11,5 млрд грн.

Фінансовий директор групи «Нафтогаз» Петер ван Дріл прокоментував це так: «У складних умовах, спричинених помітним впливом пандемії Covid-19, значним падінням цін на газ та попиту, Нафтогаз зміг забезпечити вагомий грошовий потік. Ми виплатили 39,6 млрд грн дивідендів нашому акціонеру – державі Україна. Надалі ми продовжуємо зосереджуватись на захисті наших людей та надійній операційній діяльності. Пріоритетом групи є дисципліна в управлінні капіталом, зменшення операційних витрат, а також більш ефективна операційна діяльність як складова нашої трансформації».

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