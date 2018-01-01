Керівник ЦРУ планує посилити контррозвідувальний режим у відомстві

Нові заходи у ЦРУ мають попередити зливи секретних даних в ЗМІ

Очільник ЦРУ Майк Помпео має намір посилити контррозвідувальний режим у відомстві. Перш за все посилення відповідних заходів має бути спрямовано проти тих співробітників, які своєю політично мотивованою діяльністю відкривають секрети відомства, що таким чином послаблює загалом ЦРУ. Також мова йде про тих, хто своєю діяльністю по викриванню секретів



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Майк Помпео

Нові заходи у ЦРУ мають попередити зливи секретних даних в ЗМІ

Очільник ЦРУ Майк Помпео має намір посилити контррозвідувальний режим у відомстві. Перш за все посилення відповідних заходів має бути спрямовано проти тих співробітників, які своєю політично мотивованою діяльністю відкривають секрети відомства, що таким чином послаблює загалом ЦРУ. Також мова йде про тих, хто своєю діяльністю по викриванню секретів шкодить адміністрації Дональда Трампа. Всього протягом січня-травня 2017 року було зафіксовано до 125 витоків секретних даних в пресу. Про це повідомило видання The Washington Free Beacon.

Окрім того такі кроки викликані низкою провалів у 2003 і 2009 роках, що призвело до прорахунків ЦРУ в Іраку і Пакистані. Вони в свою чергу стали наслідками ослаблення культури контррозвідувальної діяльності, що стало реакцією на діяльність Джеймса Англтона, котрий до 1975 року відповідав за контррозвідувальний режим в відомстві. Окрім того, починаючи із 2010 року КНР вдалося майже повністю знищити мережу американських агентів і інформаторів в країні. На сьогодні, як стверджують співробітники ЦРУ, агентів перевіряють лише на основі аналізу існуючих баз даних.

Як наслідок Майк Помпео знову поставив на порядок денний питання проведення відповідних операцій щодо виявлення, нейтралізації і використання контррозвідувальних загроз. На сьогодні відповідний центр, який займається відповідними питаннями, почав знову безпосередньо доповідати директору ЦРУ. В Центрі контррозвідки працюють як аналітики і оперативники ЦРУ, так і представники інших правоохоронних органів, в тому числі і ФБР.