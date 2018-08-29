Керівник Миколаївщини в пам'ять про загиблих воїнів стріляв разом з почесною вартою



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У Миколаєві біля меморіалу відбувся молебень за загиблими в зоні АТО

У середу, 29 серпня, біля меморіалу «Струни пам'яті» біля будівлі Миколаївської ОДА пройшов молебень в пам'ять про загиблих чотири роки тому в Іловайському котлі українських військовослужбовців.

У жалобному заході взяли участь керівники міста та області, військовослужбовці, городяни, пишуть novosti-n.

На початку перед присутніми виступив голова Миколаївської обласної державної адміністрації Олексій Савченко, який заявив, що «ніколи не буде стояти осторонь від боротьби за нашу Україну».

«Давайте згадаємо хвилиною мовчання героїв. Я завжди готовий, як колись, взяти в руки зброю», - сказав Савченко і попрямував в сторону почесної варти.

Там губернатор взяв в руки в автомат і, за його командою, солдати і він сам вистрілили вгору - це був залп в пам'ять про загиблих військовослужбовців.

Після цього біля меморіалу відбувся молебень за загиблими в зоні АТО.