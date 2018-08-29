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    Керівник Миколаївщини в пам'ять про загиблих воїнів стріляв разом з почесною вартою

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    Керівник Миколаївщини в пам'ять про загиблих воїнів стріляв разом з почесною вартою

    У Миколаєві біля меморіалу відбувся молебень за загиблими в зоні АТО

    У середу, 29 серпня, біля меморіалу «Струни пам'яті» біля будівлі Миколаївської ОДА пройшов молебень в пам'ять про загиблих чотири роки тому в Іловайському котлі українських військовослужбовців.

    У жалобному заході взяли участь керівники міста та області, військовослужбовці, городяни, пишуть novosti-n.

    На початку перед присутніми виступив голова Миколаївської обласної державної адміністрації Олексій Савченко, який заявив, що «ніколи не буде стояти осторонь від боротьби за нашу Україну».

    «Давайте згадаємо хвилиною мовчання героїв. Я завжди готовий, як колись, взяти в руки зброю», - сказав Савченко і попрямував в сторону почесної варти.

    Там губернатор взяв в руки в автомат і, за його командою, солдати і він сам вистрілили вгору - це був залп в пам'ять про загиблих військовослужбовців.

    Після цього біля меморіалу відбувся молебень за загиблими в зоні АТО.

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