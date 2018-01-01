Керівник Одещини Степанов доставив дизель-генератори в Арциз для відновлення роботи лікарні та водоканалу

Через відсутність електроенергії в районній лікарні Арциза не проводилися хірургічні операції,

У місті Арциз Одеської області сьогодні близько 9.30 ранку відновлено електропостачання центральної районної лікарні. Снігопад зі шквальним вітром залишив місто без світла напередодні, 18 січня. Через відсутність електроенергії в районній лікарні Арциза не проводилися хірургічні операції, а також була обмежена робота інших відділень. Ще один



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Глава Одеської обласної держадміністрації Максим Степанов особисто проконтролював доставку дизель-генераторів

Через відсутність електроенергії в районній лікарні Арциза не проводилися хірургічні операції,

У місті Арциз Одеської області сьогодні близько 9.30 ранку відновлено електропостачання центральної районної лікарні.

Снігопад зі шквальним вітром залишив місто без світла напередодні, 18 січня. Через відсутність електроенергії в районній лікарні Арциза не проводилися хірургічні операції, а також була обмежена робота інших відділень.

Ще один дизель-генератор сьогодні губернатор Одещини Максим Степанов направив для міськводоканалу Арциза, щоб відновити подачу води в житлові будинки.

Станом на 9 ранку 19 січня в Одеській області знеструмленими залишаються 502 населених пунктів. Снігопаду зі шквальним вітром не витримали близько 100 високовольтних опор. Зараз бригади Служби надзвичайних ситуацій та обленерго ведуть роботи по їх установці.

Настільки сильних снігопадів зі шквальним вітром в Одеській області не спостерігалося з 1975 року.