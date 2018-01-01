Через негоду без світла залишаються 737 населених пунктів
- Сьогодні, 09:12
-
Розсилка
Найбільше від негоди потерпає Одещина: там знеструмленими залишаються 502 населених пункти
Без світла через негоду залишилися 737 населених пункти у 10 областях України. Про це повідомляє з посиланням на прес-службу ДСНС.
Найбільше постраждали Одеська та Черкаська області.
Це Одеська - 502 населені пункти, Черкаська - 153, Чернігівська - 33, Полтавська - 14, Кіровоградська - 9, Миколаївська - 9, Донецька - 8, Волинська - 6, Сумська - 2, Вінницька - 1.
У ДСНС наголошують, що для відновлення електропостачання населених пунктів залучено бригади обленерго.
В Ізмаїльському районі на Одещині впали 23 опори лінії 110 кВ. В області знеструмлені 70-тисячне місто Ізмаїл та 12-тисячне місто Арциз, також відключено тепло та водопостачання.
У Ізмаїлі рятувальники відновили електропостачання до лікарні, пологового будинку, 17 із 19 котелень та до більшості багатоповерхових будинків. Частково відновлено водопостачання, тривають роботи із запуску систем опалення.
У Арцизі для забезпечення електропостачання об’єктів інфраструктури та життєзабезпечення залучено чотири електростанції ДСНС.
Станом на ранок 19 січня продовжуються роботи з відновлення електропостачання у цих містах. До відновлення електропостачання в Одеській області залучено 89 аварійних бригад обленерго.
Нагадаємо, вчора в Україні через негоду бкло знеструмлено 763 населених пункти.