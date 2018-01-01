Через негоду без світла залишаються 737 населених пунктів

Найбільше від негоди потерпає Одещина: там знеструмленими залишаються 502 населених пункти

Без світла через негоду залишилися 737 населених пункти у 10 областях України. Про це повідомляє з посиланням на прес-службу ДСНС. [READ_MORE] Найбільше постраждали Одеська та Черкаська області. Це Одеська - 502 населені пункти, Черкаська - 153, Чернігівська - 33, Полтавська - 14, Кіровоградська - 9, Миколаївська - 9, Донецька - 8,



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Найбільше від негоди потерпає Одещина: там знеструмленими залишаються 502 населених пункти

Без світла через негоду залишилися 737 населених пункти у 10 областях України. Про це повідомляє з посиланням на прес-службу ДСНС.

Найбільше постраждали Одеська та Черкаська області.

Це Одеська - 502 населені пункти, Черкаська - 153, Чернігівська - 33, Полтавська - 14, Кіровоградська - 9, Миколаївська - 9, Донецька - 8, Волинська - 6, Сумська - 2, Вінницька - 1.

У ДСНС наголошують, що для відновлення електропостачання населених пунктів залучено бригади обленерго.

В Ізмаїльському районі на Одещині впали 23 опори лінії 110 кВ. В області знеструмлені 70-тисячне місто Ізмаїл та 12-тисячне місто Арциз, також відключено тепло та водопостачання.

У Ізмаїлі рятувальники відновили електропостачання до лікарні, пологового будинку, 17 із 19 котелень та до більшості багатоповерхових будинків. Частково відновлено водопостачання, тривають роботи із запуску систем опалення.

У Арцизі для забезпечення електропостачання об’єктів інфраструктури та життєзабезпечення залучено чотири електростанції ДСНС.

Станом на ранок 19 січня продовжуються роботи з відновлення електропостачання у цих містах. До відновлення електропостачання в Одеській області залучено 89 аварійних бригад обленерго.

Нагадаємо, вчора в Україні через негоду бкло знеструмлено 763 населених пункти.