Керівника миколаївського главку СБУ Герсака підозрюють в причетності до розповсюдження паливного фальсифікату



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Колаж: телеканал Прямий

У схемі були задіяні три фірми - «Кім Трейдинг», «Анвітрейд» і Торгово-економічна компанія України

Голова ГУ СБУ в Миколаївській області Віталій Герсак через фірму своєї дружини (Торгово-економічна компанія України (ТЕКУ) може бути причетний до поширення контрафактного палива. Про це повідомляє програма розслідувань Watchdogs на телеканалі «Прямий».

За інформацією Watchdogs, в 2018 році Національна поліція завела кримінальну справу за фактом виготовлення паливного фальсифікату - соляри і бензину в одному з передмість Києва. У схемі були задіяні три фірми - «Кім Трейдинг», «Анвітрейд» і Торгово-економічна компанія України.

Остання до травня 2018 р належала Юлії Герсак - дружині чинного глави СБУ в Миколаївській області. Співвласник ТЕКУ Сухроб Калтаєв виявився прописаним в сусідньому будинку з тим, в якому Віталій Герсак мешкав у м. Гайсин Вінницької області, працюючи там в карному розшуку. Нинішній власник ТЕКУ Олександр Гопкало є директором ТОВ «ЕК-трейд», яка має спільний телефонний номер з фігурантом кримінальної справи компанією «Кім Трейдинг».

За даними розслідування, в 2018 році ТЕКУ 139 раз купувала у «Кім Трейдинг» паливо і перепродавала його безлічі фірм. Серед них, компанія «Альянс енерго трейд» - постачальник «Укрзалізниці», а також компанія «Аксіс Трейд» - постачальник однієї із мережі автозаправок.

Watchdogs стверджує, що 13 вересня 2019 року через 2 дні після призначення Віталій Герсака керівником СБУ в Миколаївській області суд зняв арешт з майна всіх трьох компаній причетних до виготовлення нелегального неякісного палива.

У той же час його дружина Юлія Герсак в липні 2018 року придбала дві квартири на 50 і 105 кв.м. в престижному столичному ЖК «Французький квартал», де квадратний метр стартує від 60 тис. грн. Також вона володіє автомобілем «Тойоті Камрі» та земельною ділянкою в передмісті Києва.