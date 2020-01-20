Офіс генпрокурора повідомив чиновнику аеропорту «Запоріжжя» про підозру в завданні 1,5 млн грн збитків



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Під час процесуальних дій вилучено документи, які будуть сприяти встановленню обставин скоєння злочину, а також грошові кошти в розмірі понад 1 млн гривень

Офіс генерального прокурора повідомив колишньому чиновнику комунального підприємства «Міжнародний аеропорт «Запоріжжя» Запорізької міської ради про підозру в завданні 1,5 млн гривень збитків КП. Про це йдеться в повідомленні Офісу генпрокурора.

«За погодженням з прокуратурою Запорізької області одному з ексчиновників КП «Міжнародний аеропорт «Запоріжжя» повідомили про підозру за фактом зловживання службовим становищем та вчинення службового підроблення, внаслідок чого комунальному підприємству було завдано збитків на суму понад 1,5 млн гривень (ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України)», - сказано в ньому.

У кримінальному провадженні проведено санкціоновані обшуки в приміщеннях комунального підприємства і підрядних організацій, за місцями проживання посадових осіб зазначених суб'єктів господарювання в Запоріжжі, Києві та Київській області.

Під час процесуальних дій вилучено документи, які будуть сприяти встановленню обставин скоєння злочину, а також грошові кошти в розмірі понад 1 млн гривень.

Досудове слідство триває, вживаються заходи для встановлення інших осіб, причетних до скоєння кримінальних злочинів.

Як повідомлялось, 17 січня співробітники управління СБУ в Запорізькій області проводили обшуки на території аеропорту «Запоріжжя».