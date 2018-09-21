Керівника підрозділу Нацполіції Кіровоградщини викрили на хабарі



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Фото: прес-центр СБУ

Майор поліції вимагав від місцевої жительки 12 тисяч гривень

Співробітники Служби безпеки викрили на хабарі начальника сектору реагування патрульної поліції одного з районних відділів Головного управління Нацполіції у Кіровоградській області.

Про це 21 вересня повідомляє прес-центр СБУ.

Правоохоронці встановили, що майор поліції вимагав від місцевої жительки 12 тисяч гривень.

«За вказану суму посадовець обіцяв вплинути на слідчих райвідділу і не притягувати її сина до кримінальної відповідальності за вчинення крадіжки та змінити процесуальний статус на свідка», - заявили в СБУ.

Оперативники затримали поліцейського на одній з вулиць районного центру після отримання всієї суми хабара.

Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України, та обрання міри запобіжного заходу.

«Операція з викриття протиправних дій посадовця Національної поліції проводилась спільно з військовою прокуратурою», - додали в СБУ.

Нагадаємо, на Київщині затримано слідчого поліції за підозрою в отриманні неправомірної вигоди в сумі 600 доларів.