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    Керівника підрозділу Нацполіції Кіровоградщини викрили на хабарі

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    Керівника підрозділу Нацполіції Кіровоградщини викрили на хабарі
    Фото: прес-центр СБУ

    Майор поліції вимагав від місцевої жительки 12 тисяч гривень

    Співробітники Служби безпеки викрили на хабарі начальника сектору реагування патрульної поліції одного з районних відділів Головного управління Нацполіції у Кіровоградській області.

    Про це 21 вересня повідомляє прес-центр СБУ.

    Правоохоронці встановили, що майор поліції вимагав від місцевої жительки 12 тисяч гривень.

    «За вказану суму посадовець обіцяв вплинути на слідчих райвідділу і не притягувати її сина до кримінальної відповідальності за вчинення крадіжки та змінити процесуальний статус на свідка», - заявили в СБУ.

    Оперативники затримали поліцейського на одній з вулиць районного центру після отримання всієї суми хабара.

    Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України, та обрання міри запобіжного заходу.

    «Операція з викриття протиправних дій посадовця Національної поліції проводилась спільно з військовою прокуратурою», - додали в СБУ.

    Нагадаємо, на Київщині затримано слідчого поліції за підозрою в отриманні неправомірної вигоди в сумі 600 доларів.

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