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    Слідчого поліції на Київщині затримано на хабарі (фото)

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    Затримання підозрюваного у хабарництві слідчого Обухівського відділу поліції - Слідчого поліції на Київщині затримано на хабарі (фото)
    Фото: Прокуратура Київської області
    Затримання підозрюваного у хабарництві слідчого Обухівського відділу поліції

    Вирішується питання щодо повідомлення про підозру затриманому поліцейському

    Прокуратурою Київської області затримано слідчого поліції за підозрою в отриманні неправомірної вигоди в сумі 600 доларів США. Про це повідомляє прес-служба прокуратури.

    «Прокуратурою Київської області спільно зі співробітниками ГУ СБУ у місті Києві та Київській області за оперативного супроводження працівників внутрішньої безпеки НП в області затримано слідчого Обухівського відділу поліції ГУНП в Київській області, який вимагав від громадянина грошові кошти та в подальшому через посередника отримав неправомірну вигоду в сумі 600 доларів США за ухвалення рішення про повернення речового доказу, який був вилучений у ході розслідування кримінального провадження», - йдеться в повідомленні.

    Слідчого поліції в порядку ст. 208 КПК України затримано.

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    Слідчого поліції на Київщині затримано на хабарі (фото)
    Слідчого поліції на Київщині затримано на хабарі (фото)

    Наразі вирішується питання щодо повідомлення про підозру затриманій особі у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 (вимагання й одержання неправомірної вигоди особою, яка займає відповідальне становище) КК України.

    На цей час тривають невідкладні слідчі (розшукові) дії.

    Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.

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