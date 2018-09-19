Слідчого поліції на Київщині затримано на хабарі (фото)



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Фото: Прокуратура Київської області Затримання підозрюваного у хабарництві слідчого Обухівського відділу поліції

Вирішується питання щодо повідомлення про підозру затриманому поліцейському

Прокуратурою Київської області затримано слідчого поліції за підозрою в отриманні неправомірної вигоди в сумі 600 доларів США. Про це повідомляє прес-служба прокуратури.

«Прокуратурою Київської області спільно зі співробітниками ГУ СБУ у місті Києві та Київській області за оперативного супроводження працівників внутрішньої безпеки НП в області затримано слідчого Обухівського відділу поліції ГУНП в Київській області, який вимагав від громадянина грошові кошти та в подальшому через посередника отримав неправомірну вигоду в сумі 600 доларів США за ухвалення рішення про повернення речового доказу, який був вилучений у ході розслідування кримінального провадження», - йдеться в повідомленні.

Слідчого поліції в порядку ст. 208 КПК України затримано.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення про підозру затриманій особі у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 (вимагання й одержання неправомірної вигоди особою, яка займає відповідальне становище) КК України.

На цей час тривають невідкладні слідчі (розшукові) дії.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна.