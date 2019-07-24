Керівників комунального підприємства Харкова викрили на махінаціях при ремонті доріг
Правоохоронці затримали зловмисників під час отримання грошей за чергову партію «списаного» асфальтобетону
Із порушенням технологічних вимог комунальники штучно створювали надлишки асфальтобетону та інших дорожньо-будівельних матеріалів
Служба безпеки України викрила керівників одного з комунальних підприємств Харкова на системних зловживаннях службовим становищем.
Про це 24 липня повідомляє пресцентр СБУ.
Оперативники встановили, що керівники двох дорожньо-експлуатаційних філій міського комунального підприємства організували протиправну схему привласнення будівельних матеріалів, призначених для ремонту автомобільних шляхів Харкова.
«Із порушенням технологічних вимог комунальники штучно створювали надлишки асфальтобетону та інших дорожньо-будівельних матеріалів. «Зекономлені» у такий спосіб матеріали посадовці реалізовували місцевим мешканцям», - заявили в СБУ.
Крім того, як зазначається, зловмисники привласнювали кошти, отримані від незаконної здачі в оренду будівельної техніки, що перебуває на балансі підприємства.
Правоохоронці затримали зловмисників під час отримання грошей за чергову партію «списаного» асфальтобетону.
У межах відкритого кримінального провадження оперативники спецслужби задокументували кілька фактів протиправної діяльності комунальників на суму понад 100 тисяч гривень. Наразі вирішується питання щодо оголошення посадовцям про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України.