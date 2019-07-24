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    Керівників комунального підприємства Харкова викрили на махінаціях при ремонті доріг

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    <p>Правоохоронці затримали зловмисників під час отримання грошей за чергову партію &laquo;списаного&raquo; асфальтобетону</p> - Керівників комунального підприємства Харкова викрили на махінаціях при ремонті доріг

    Правоохоронці затримали зловмисників під час отримання грошей за чергову партію «списаного» асфальтобетону

    Фото: СБУ

    Із порушенням технологічних вимог комунальники штучно створювали надлишки асфальтобетону та інших дорожньо-будівельних матеріалів

    Служба безпеки України викрила керівників одного з комунальних підприємств Харкова на системних зловживаннях службовим становищем.

    Про це 24 липня повідомляє пресцентр СБУ.

    Оперативники встановили, що керівники двох дорожньо-експлуатаційних філій міського комунального підприємства організували протиправну схему привласнення будівельних матеріалів, призначених для ремонту автомобільних шляхів Харкова.

    «Із порушенням технологічних вимог комунальники штучно створювали надлишки асфальтобетону та інших дорожньо-будівельних матеріалів. «Зекономлені» у такий спосіб матеріали посадовці реалізовували місцевим мешканцям», - заявили в СБУ.

    Крім того, як зазначається, зловмисники привласнювали кошти, отримані від незаконної здачі в оренду будівельної техніки, що перебуває на балансі підприємства.

    Правоохоронці затримали зловмисників під час отримання грошей за чергову партію «списаного» асфальтобетону.

    У межах відкритого кримінального провадження оперативники спецслужби задокументували кілька фактів протиправної діяльності комунальників на суму понад 100 тисяч гривень. Наразі вирішується питання щодо оголошення посадовцям про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України.

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