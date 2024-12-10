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Хмарно, місцями мокрий сніг: прогноз погоди на 10 грудня

Ірина Бура
glavcom.ua
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Хмарно, місцями мокрий сніг: прогноз погоди на 10 грудня
Прогноз погоди на 10 грудня
фото: glavcom.ua

В цей день по всій території України синоптики прогнозують переважно хмарну погоду

В Україні 10 грудня очікується хмарна погода, дощі. У західних та північних областях – мокрий сніг з дощем, на дорогах місцями ожеледиця. Про це повідомив Український гідрометеорологічний центр.

Вітер буде переважно північно-східний, 7-12 м/с.

Температура повітря протягом доби очікується від +4 до -1°С. У південній частині вночі +1-6°С, вдень +6-11°С, в Криму до +14°С.

Прогноз погоди на 10 грудня
Прогноз погоди на 10 грудня
фото: Укргідрометцентр

На Київщині очікується хмарна погода, мокрий сніг з дощем, на дорогах місцями ожеледиця. Вітер північно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря в області протягом доби буде від +2 до -1°С. У столиці температура повітря протягом доби коливатиметься від 0 до +2°С.

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Теги: прогноз погоди Київ Укргідрометцентр Київщина Україна повітря погода

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