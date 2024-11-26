Під вартою опинився агент РФ, який вчинив теракт у центрі Києва

Підозрюваному загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна

Служба безпеки та Національна поліція затримали російського агента, який на замовлення ворожих спецслужб намагався підірвати наряд поліції у центрі Києва 17 листопада цього року. Йому повідомили про підозру у вчиненні терористичного акту. Про це поінформувала пресслужба СБУ.

Правоохоронці нагадали, що 17 листопада наряд поліції прибув на виклик про домашнє насильство у багатоквартирному будинку в Печерському районі столиці. Під час спроби правоохоронців зайти до оселі на вході до приміщення спрацювала так звана «розтяжка» з гранатою Ф-1. Як виявилося, у квартирі ніхто не проживав, а «дзвінок» жіночим голосом на лінію 102 був фейком, щоб заманити у пастку і вбити поліцейських.

За матеріалами СБУ, для теракту російські спецслужби залучили 43-річного мешканця Київщини, який вже шість разів відбував покарання за розбій, крадіжки та втечу з в’язниці фото: СБУ

За матеріалами СБУ, цей теракт був спланований російськими спецслужбами. Для його виконання вони дистанційно залучили 43-річного мешканця Київщини, який вже шість разів відбував покарання за розбій, крадіжки та втечу з в’язниці.

Перед встановленням «розтяжки» агент виконав «тестове» завдання: підпалив релейну шафу «Укрзалізниці» на околицях столиці і направив відповідні відео куратору. Після цього рецидивіст отримав покрокову інструкцію для вчинення теракту проти українських правоохоронців. Зловмисник орендував квартиру у центрі Києва, встановив там «розтяжку» з бойовою гранатою, а також відеокамери, які мали фіксувати підрив у режимі реального часу.

Під час вибуху ніхто не постраждав. Невдовзі правоохоронці затримали фігуранта «по гарячих слідах». Під час обшуків у помешканні затриманого вилучено мобільний телефон, сім-карти та одяг із доказами злочинних дій. Слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт).

Підозрюваниий перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, в одному з готелів Києва у ніч проти 23 листопада сталася стрілянина, внаслідок якої загинув 27-річний чоловік, ще кілька людей отримали поранення. Згодом правоохоронці повідомили про підозру в умисному вбивстві та хуліганстві чоловікові, що нібито влаштував стрілянину в готелі Sky Loft у Києві. Підозрюваний – мешканець Київщини, відносно якого наразі у судах розглядаються обвинувальні акти щодо вчинення ряду кримінальних правопорушень. Йому загрожує до 15 років за ґратами. Пізніше суд обрав запобіжні заходи підозрюваним у злочині.